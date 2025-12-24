鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-24 21:00

中國官員周三 (24 日) 表示，反對美國「濫用關稅」和「無理打壓」中國產業，以此回應華盛頓計畫對中國半導體進口加徵關稅的舉措。

美國擬對中國半導體加關稅 中國外交部：損人害己(圖:shutterstock)

中國外交部發言人林劍在例行記者會指出，中國堅決反對美國濫施關稅、無理打壓中國產業。他強調，美國的做法擾亂全球產供鏈穩定，阻礙各國半導體產業的發展，損人害己。

此前，美國貿易代表署 (USTR) 宣布，由於中國實行了企圖主導半導體產業的不公平措施，美國擬自 2027 年起對中國半導體產業加徵關稅。USTR 表示，中國鎖定半導體產業尋求主導地位的做法是不合理的，並且限制了美國的商業活動。這項決定是根據前總統拜登政府啟動的、針對中國出口所謂「成熟晶片」的「301 條款」調查之後所做出的。

關稅的實施日期將延遲至 2027 年 6 月，此舉被認為在保留施壓能力的同時，也能緩解與北京的近期緊張局勢。

中國外交部林劍周三敦促美方儘快糾正錯誤做法，應以兩國元首達成的重要共識為引領，在平等、尊重、互惠的基礎上，透過對話解決各自關切。他同時警告，如果美國「一意孤行」，中國必將「堅決採取相應措施」，以維護自身正當權益。

儘管此舉旨在遏制北京的科技崛起，但有分析指出，預計實際影響可能微乎其微。根據經濟複雜性觀察站的數據，中國 2024 年的晶片出口額達到 460 億美元，但其中僅有價值 22 億美元的半導體銷往美國市場。