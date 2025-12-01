鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-25 03:43

根據《華爾街日報》周三 (24 日) 報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，願意從東部頓涅茨克地區撤軍並建立非軍事化自由經濟區，但前提是俄羅斯也必須同步撤軍，且整體方案須交由公投決定。

頓巴斯領土成最大障礙

橫跨烏克蘭東部頓巴斯地區的領土爭議，是美國起草的最新版和平計畫中最大難題。該地區目前戰況最為激烈，基輔擔心放棄防禦陣地，可能讓俄羅斯更容易發動下一波攻擊。

另一個棘手問題是目前由俄羅斯占領的札波羅熱核電廠控制權。

澤倫斯基表示，基輔目前與華盛頓在該計畫上大致達成共識，但需要與川普會面敲定細節。「領土問題必須由領袖來談。」他說，並表示已準備好向俄羅斯說明烏克蘭立場。

俄羅斯希望烏克蘭從頓涅茨克地區撤軍作為結束戰爭條件之一，但基輔先前表示無權放棄領土。美國正尋求折衷方案，在該地區建立「自由經濟區」。

主張以前線為談判起點

澤倫斯基表示，最公平的做法是根據目前前線開始與俄羅斯談判，而非被迫撤軍。他說如果烏克蘭軍隊撤出，俄羅斯也必須同意撤軍。

澤倫斯基表示，如果 20 點計畫涉及建立自由經濟區，烏克蘭人民將透過公投對整個協議擁有最終決定權。若人民支持該方案，還需要另一份協議界定區域如何運作、由誰管理。澤倫斯基表示，基輔預期管理軍隊撤出的地區。

國際部隊需進駐監督

基輔先前曾警告，任何非軍事化區域都可能遭俄羅斯滲透。澤倫斯基表示，國際部隊必須實地駐守，確保協議獲得執行。

克里姆林宮多次表示，希望烏克蘭從尚未被俄軍占領的頓涅茨克地區撤出，對妥協興趣不大。據塔斯社報導，克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 拒絕評論有關 20 點計畫的媒體報導。

札波羅熱核電廠爭議待解

澤倫斯基表示，若俄羅斯同意從歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠及周邊地區撤軍，該廠控制權也可透過在烏克蘭南部建立經濟區來解決。

烏克蘭希望與美國合作管理該核電廠，但華盛頓提議由美、俄、烏三方共管，美國擔任主要管理者，目前尚未達成共識。

澤倫斯基沒有具體說明烏克蘭將獲得哪些安全保證，但強調這對同意任何協議至關重要，包括如何執行、以及各國將如何應對俄羅斯的新一波攻擊。