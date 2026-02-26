鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-26 13:20

全球投資機構泛大西洋投資集團 (General Atlantic) 周三 (25 日) 宣佈出售部分字節跳動的股權，交易估值高達 5500 億美元，這一數字不僅超越阿里巴巴的 3600 億美元，逼近騰訊 6000 億美元，更讓字節跳動穩居中國第一獨角獸，全球排名僅次於 OpenAI。

字節跳動估值在半年內激增 66% 的背後，是強勁的業務支撐，核心優勢首先體現在流量統治力。在中國，抖音日活用戶突破 6 億，佔據短影音市場半壁江山，海外 TikTok 月活近 19 億，用戶日均使用時長超 5 小時，為騰訊系 2 倍、阿里系 3 倍，牢牢掌握用戶注意力資源。

‌



獲利表現同樣亮眼。2024 年字節跳動營收達 1.13 兆元，淨利 2409 億元，日均淨賺 6.6 億元，淨利率穩定在 20% 以上。

電商與 AI 構成字節跳動的成長雙引擎，抖音電商 2025 年 GMV 突破 4.35 兆元，TikTok Shop 全球 GMV 達 500 億美元，豆包大模型 C 端月活 1.72 億居中國國產首位。

資本青睞源於長期價值。泛大西洋投資自 2017 年以 200 億美元估值入股字節跳動，9 年間報酬率翻 27.5 倍，成為創投經典案例。