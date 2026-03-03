鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-03 13:30

高盛 (GS-US) 在最新研究報告中對中國 AI 產業給出罕見的樂觀判斷，認為其帶來的經濟效益遠未被市場充分定價，且已在中國股市形成一條獨立於全球科技股的主線。當前估值恐低估了 AI 潛在價值創造的 50% 至 100%，結構性機會遠未結束。

高盛的樂觀源於「DeepSeek 時刻」的引爆效應。自去年 1 月 DeepSeek-R1 模型發布，中國 AI 應用進入實質性加速期，模型推理成本大幅下降，推動 AI 成為 A 股絕對主線。

在此期間，中國 AI 相關股票平均上漲約 50%，逾百家 AI 企業在 A 股和港股完成 IPO。同時，中國模型能力在多項全球基準測試中已位居前列，DeepSeek、阿里巴巴、字節跳動等成為具備全球競爭力的 AI 模型輸出方。

為量化中國 AI 的經濟體量，高盛構建了一個涵蓋全球 700 多家公司、總市值約 36 兆美元的「全球 AI 股票宇宙」，發現超過 3000 家中國上市公司與 AI 存在可追溯的收入關聯，總市值約 10 兆美元，其中約一半與 AI 價值鏈直接相關。軟體業 AI 收入部位高達 84%，電子製造業為 60%。

高盛預估，到 2035 年，中國 AI 公司相關的總潛在市場規模 (TAM) 將擴大至 16 兆美元。

從全球配置視角看，中國 AI 存在巨大的「資金錯配」空間。中國在全球 AI 市場約占 10% 的市值和 16% 的收入，但在全球共同基金中，中國股票整體配置權重僅約 1.7%，其中對中國 AI 科技股持倉更只有占其全球科技組合的 1.2%，這意味著一旦全球投資者開始修正這一偏差，潛在的資金流入空間可觀。

高盛認為，中國 AI 已非美股的「附屬品」，而是一條獨立行情。自「DeepSeek 時刻」以來，中國 AI 股票表現跑贏美國同類資產約 30%，與美國及全球科技股的 52 周滾動收益相關性僅約 23%，遠低於美國與其他地區 69% 的水平。這種低相關性使得中國 AI 股成為全球投資組合中有效的分散化工具。

在價值重估層面，高盛斷言中國 AI 股票「遠未進入泡沫區間」，並預估生成式 AI 未來十年可為中國勞動生產率帶來約 8% 的累計增幅，對應約 6 至 7 兆美元的經濟效益，其中約 3 兆美元可能轉化為中國企業的資本收入。到 2035 年，AI 有望為中國企業獲利每年額外貢獻約 3 個百分點。綜合估算，當前股價恐低估了 AI 創造價值的 50% 至 100%。

因此，高盛強調「不投資中國 AI 本身就是一種風險」，並列出四大風險：配置失位、結構性誤讀、增長分化和估值滯後。