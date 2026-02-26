鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-26 08:00

2026 年開年，中國資本市場迎來關鍵轉捩點。隨著「十五五」規劃啟動，外資機構密集發聲，一致認定 A 股已進入「慢牛」發展新階段。

6家外資齊喊多中國資產：A股步入「慢牛」新階段 驅動邏輯轉向獲利成長(圖:shutterstock)

近日，在接受《澎湃新聞》專訪時，摩根大通、摩根士丹利、瑞銀等六家頂級投行共同勾勒出 2026 年投資路線圖，市場驅動邏輯正從估值修復轉向獲利主導，AI 成為貫穿全年的核心賽道，外資回流趨勢明確，港股跟 A 股將呈差異化發展。

‌



摩根大通中國首席股票策略師劉鳴鏑指出，當前 A 股已擺脫過往快牛特徵，進入以業績為核心的「慢牛」周期。

她說：「真正的慢牛需要企業獲利持續成長作為支撐，而非短期資金推動的估值泡沫。」

劉鳴鏑還強調，儘管市場流動性充裕，但能否承載市值的關鍵在於 EPS 提升空間。

聯博基金投資總監朱良進一步闡釋指出，2026 年市場將完成從「估值修復」到到「獲利主導」的質變，企業獲利能力改善將成為上漲可持續性的決定性因素。

朱良表示，這種轉變背後有三大支撐：經濟結構轉型釋放新動能、反內捲政策與企業出海策略提升獲利品質、低利率環境增強權益資產吸引力。

摩根士丹利中國策略師王瀅預測，今年滬深 300 指數獲利成長速度將達 6% 至 7%，主要得益於研發投入轉換效率提升、房市企穩訊號顯現及政策組合拳發力。

富達基金周文群則提示，今年下半年可能出現傳統族群價值重估機會，整體獲利成長可望觸底回升。



全球資本對中國資產的配置熱情持續升溫。王瀅透露，目前全球大型基金的中國配置比例僅 1.1%-1.2%，較 2020 年底的 2% 仍有龐大提升空間。

瑞銀數據顯示，2025 年第三季外資主動式基金低配比例已縮小至 - 1.3%，顯示資金回流跡象明確。值得注意的是，港股在今年春節 A 股休市期間的異常​​大漲，被普遍視為外資加倉的先行訊號。

外資配置邏輯正經歷深刻變革。朱良觀察到，投資重心已從「低估值博弈」轉向「優質獲利驅動型資產」，重點關注具備全球競爭力的民營企業、AI 應用端企業、創新藥及新消費領域。公司治理改善與股東回報提升成為吸引長線資金的關鍵要素。

劉鳴鏑也指出，不同區域基金配置差異顯著，亞太基金因深度研究能力，對中國企業低配程度最低，而全球型基金配置彈性較大。



AI 毫無懸念成為年度最強主線。摩根士丹利的雷志勇預測，2026 年將開啟 AI 應用爆發元年，算力基礎設施成長將領先 TMT 產業。

瑞銀王宗豪特別看好半導體設備及網路應用族群，認為中國大型網路公司將成最大受益者。

富達的周文群也指出，AI 需求正重塑商業航太、機器人等全產業鏈，形成多點開花格局。

「反內捲」與出海策略構成第二成長曲線。光電產業鏈在中國政策引導下走出價格戰泥潭，汽車零件等海外收入佔比較高企業持續受益，而高端製造領域如商業航太、核電、儲能等族群可望誕生全球龍頭。

周文群表示，中國企業在電動車、電池、新能源等領域的海外份額正快速提升，文化輸出亦開啟新空間。

上述外資機構也認為，2026 年港股與 A 股將並駕齊驅，但投資邏輯各有側重。

王瀅分析，港股優勢在於網路巨頭及高流動性大盤股，對追求穩定現金流的投資人更具吸引力，A 股則壟斷全球稀缺標的，尤其在機器人、自動化、生技等領域形成群聚效應。

周文群也說，港股受 Fed 政策影響更大，估價折價提供安全邊際，而 A 股在政策護航下波動更小，「反內卷」主題下新能源族群修復可期。

具體配置策略上，瑞銀建議採取「槓鈴策略」，一端佈局 AI、高端製造等高成長賽道，另一端配置紅利股與保險族群。

站在「十五五」開局的歷史節點，外資機構集體唱多背後，是對中國經濟轉型升級的深度認同。

當投資邏輯回歸獲利本質，當 AI 賦能千行百業，A 股「慢牛」行情正獲得堅實的基本面支撐。