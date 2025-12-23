諾獎得主警告2026年有「兩大隱憂」讓他徹夜難眠：通膨失控、美股泡沫

鉅亨網編輯林羿君 2025-12-23 19:30

約翰霍普金斯大學經濟學教授、諾貝爾獎獲得者斯蒂夫 · 漢克 (Steve Hanke) 表示，2026 年美國經濟和市場有兩個重大問題，讓他徹夜難眠：一是通膨失控，二是美股可能會暴跌。

諾獎得主警告2026年有「兩大隱憂」讓他徹夜難眠：通膨失控、美股暴跌。(圖:shutterstock)

漢克警告，聯準會（Fed）在抑制通膨方面恐將功虧一簣，而當前的美股，特別是科技板塊，正處於歷史性的泡沫之中。

漢克教授長期以來將貨幣供應視為通膨的關鍵驅動因素。他表示，儘管近期的整體通膨率有所回落，但仍遠高於聯準會設定的 2% 目標。他更指出，目前跡象顯示美國的物價增長正開始再次升溫。

「讓我夜不能寐的是，聯準會將無法在 2026 年實現其通膨目標。」漢克強調。

他特別提到 M2 貨幣供應量的近期變化，這是衡量經濟體中現金流動的關鍵指標。根據數據，在過去 5 年裡，M2 貨幣供應量增加了 3.5 兆美元。漢克認為，這項指標預示著貨幣供應量將會「大幅增加，甚至可能過度增加」，從而給通膨帶來巨大壓力。

漢克進一步列舉了數個可能在明年加劇通貨膨脹的事態發展：

聯準會降息： 聯準會累計降息的舉措有助於放鬆金融環境，但這可能在通膨尚未完全受控的情況下，加速價格上漲。

量化緊縮結束： 聯準會本月停止了透過出售長期國債來收緊金融環境的量化緊縮政策，這將移除一個重要的通膨抑制工具。

貸款規則放寬： 明年初，銀行的一些貸款規定（如資本要求）將放寬，賦予銀行更大的權力來增加貨幣供應。

美國國債發行增加： 財政部為填補政府赤字而發行更多國庫券，這也增加了貨幣供應，可能加劇通膨壓力。

漢克教授總結道：「我擔心的是，聯準會未能將通貨膨脹這隻『精靈』重新裝回瓶子裡。」

美股泡沫已達歷史高位

除了通膨，漢克對美國股市的前景也持悲觀態度。他指出，隨著對人工智慧（AI）的狂熱達到新的高度，科技業的估值已經嚴重過高。

漢克直言：「就股市方面，我的泡沫探測器正處於歷史高位，這表明我們正處於泡沫之中。」

他警告投資人，市場隨時可能迎來「Wile E. Coyote 時刻」，指的是一個金融市場術語，比喻像卡通裡威利狼一樣，在懸崖邊奔跑卻沒發現腳下已經懸空，直到「低頭一看」才墜落的瞬間，代表一種即將面臨災難的警告，表示某事或某現象在表面上看似正常，但內部已潛藏巨大風險，一戳就破。