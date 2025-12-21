鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-21 10:20

Google與蘋果警示員工！離境返美可能延遲長達一年、謹慎非必要出國旅行。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》獲悉的備忘錄，由於美國駐外使領館的簽證面談預約出現嚴重延遲，部分地區的等待時間甚至長達一年，員工一旦離境，可能面臨長達數月無法返美的風險，因此建議他們不要離開美國。

代表 Google 的 BAL 移民律師事務所在週四發出的郵件中明確指出：「請注意，部分美國大使館與領事館的簽證蓋印預約出現顯著延遲，目前回報的等待期最長可達 12 個月。」

該律所建議 Google 員工應避免國際旅行，否則將面臨「在美國境外滯留時間延長」的風險。

同樣地，代表蘋果的 Fragomen 律師事務所也向上週需辦理簽證的員工發出類似警告。

Fragomen 備忘錄提到，鑑於近期政策更新以及返回美國時可能遭遇不可預測的延遲，強烈建議未持有有效 H-1B 簽證蓋印的員工暫時待在美國。若有不可推遲的行程，員工必須提前與公司移民部門及律師聯繫以評估風險。

全球美國領事館和大使館的例行簽證預約出現延誤，原因是新增的社群媒體審查規定開始實施。該規定適用於 H-1B 簽證工作人員及其家屬，以及學生和交流訪客。

週五，美國國務院發言人告訴《Business Insider》，該部門正在對申請人進行「網路資訊審查」。

國務院表示，隨著資源調整，簽證預約可能會有所變動，申請人可根據個案情況申請加快處理時段。

美國國務院發言人強調：「過去的重點可能是快速處理案件並縮短等待時間，但現在全球使領館（包括印度等地）的首要任務是徹底審核每一個簽證案件。」

據悉，愛爾蘭與越南的預約也被迫延期。Google 的律師在備忘錄中表示，這次延誤影響了 H-1B、H-4、F、J 和 M 簽證。

兩家公司的公告均未具體說明，對於已持有簽證且身處國外但預約被推遲的人員，他們應該如何應對。

簽證審查力度加大使一次普通的出國旅行變得複雜

Google 和蘋果的警示呼應了今年九月席捲美國企業界的一波內部出行建議浪潮，當時，川普政府對新的 H-1B 簽證徵收了 10 萬美元費用。

H-1B 簽證通常有效期長達三年，且常可延長。如果某人需要新的 H-1B 簽證章，他們通常必須在本國或合法居住國的美國大使館或領事館申請。

專注於就業與家庭移民的移民律師 Jason Finkelman 表示，一般而言，外國國民如果持有有效簽證章，且未受到任何入境限制（包括川普政府擴大的旅遊禁令，白宮表示將於 1 月 1 日生效），通常應能在出國旅行後順利返回美國。

然而，更嚴格的審查可能會使原本例行的旅行變得複雜。如果 H-1B 工作者為了取得新簽證章而離開美國，但領事預約被取消或延遲，有時甚至延後數月，他們可能必須滯留海外，直到簽證核發。

Finkelman 表示：「我對客戶的建議是，如果目前旅行並非必要，最好待在原地。

美國國務院發言人表示，領事官員「不會簽發簽證，除非申請人能可信地證明自己符合美國法律的所有要求，包括他們僅從事符合簽證條款的活動。」

H-1B 簽證成科技公司招聘核心管道

H-1B 計畫每年上限為 85,000 份新簽證，是雇主招聘專業外國人才的核心管道。

根據《Business Insider》對勞工部與美國公民及移民服務局公開數據的分析，2024 財政年度，Google 母公司 Alphabet 申請了 5,537 份 H-1B 簽證，而蘋果則申請了 3,880 份。