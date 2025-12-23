鉅亨網新聞中心 2025-12-23 10:10

英特爾 (Intel) (INTC-US) 被視為翻身關鍵的 18A 先進製程再度傳出雜音。市場最新調查顯示，英特爾自家採用 18A 製程生產的新一代處理器，在效能測試上不僅未能超越前代產品，甚至落後於上一世代、採用台積電 3 奈米製程的晶片，令業界憂心英特爾在先進製程競逐中的處境恐更加嚴峻。

（圖：Shutterstock)

《CNBC》上週五（19 日）報導，英特爾位於亞利桑那州的新晶圓廠 Fab 52 已開始量產 18A 製程晶片，英特爾期望藉此追趕台積電在先進製程上的領先地位。不過，目前 18A 製程的唯一客戶仍是英特爾自家產品，能否成功吸引外部客戶下單代工，被視為攸關這家晶片巨頭能否扭轉頹勢的關鍵。

‌



市場調研指出，18A 製程在技術世代上被認為接近台積電的 2 奈米節點，但實際產品表現仍存在落差。科技網站 Techbang 披露，英特爾新一代 Panther Lake 處理器（Core Ultra 300 系列）近期測試頻繁，卻傳出效能表現未如預期。根據 Geekbench 流出的測試數據，代號為 Core Ultra 7 365 的新款晶片，在單核與多核效能上，皆不敵上一代的 Core Ultra 7 268V。

測試顯示，Ultra 7 365 的單核跑分為 2451 分、多核為 9714 分；相較之下，前一代 Ultra 7 268V 平均單核達 2639 分、多核 10318 分，顯示新款晶片效能反而下滑約 6% 至 7%。兩款處理器皆採用 4 個效能核心加 4 個節能核心的配置，但 Ultra 7 365 目前最高時脈僅 4.7GHz，低於前代的 5.0GHz。業界指出，相關數據仍屬工程樣品測試，正式量產版本是否改善，仍有待後續驗證。

半導體業界分析，Panther Lake 平台被英特爾內部視為「重返榮耀」的重要產品線，其運算晶片（Compute Tile）首次全面採用英特爾自家最先進的 18A 製程。相較之下，目前主力的 Core Ultra 200 系列 Lunar Lake 與 Arrow Lake，其運算晶片則交由台積電以 3 奈米製程代工，主因是英特爾自家的 20A 製程良率未達預期，為搶攻市場而選擇外包生產。

台積電總裁魏哲家去年初即曾對外資法人直言，台積電 3 奈米製程在效能、功耗與可靠度上均優於英特爾 18A 製程，並強調台積電專注於製造、不與客戶競爭，透過緊密合作協助客戶成功，才能確保自身持續領先。