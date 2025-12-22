鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-22 05:30

Meta(META-US) 正積極迎戰日益白熱化的人工智慧（AI）競賽，下一步戰略重心明確鎖定 AI 生成影片。隨著生成式 AI 應用快速進化，影像與影片生成能力已成為市場關注焦點以及科技巨頭角力的全新戰場。

Meta宣布加入AI生成影片戰局！有機會超越Google與OpenAI嗎？(圖：Shutterstock)

根據《華爾街日報》（WSJ）報導，Meta 首席 AI 長 Alexandr Wang 在內部發言中指出，Meta 之後計畫在推出新一代文字生成 AI 模型的同時，同步發表一款主打影像與影片生成的全新 AI 模型。

消息指出，Meta 的影像與影片生成 AI 模型研發代號為 Mango，而同期推出的文字生成模型代號則為 Avocado，兩款模型預計將於 2026 年上半年正式亮相。

此次新模型發布被外界視為 Meta 在重組 AI 團隊後的一次關鍵考驗。Meta 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今年大舉招募 AI 人才，成立名為「超級智慧實驗室」的新部門，專注於開發新一代 AI 模型。

該部門由 Alexandr Wang 領軍，他曾是資料標註新創 Scale AI 的創辦人。Meta 先前以 140 億美元投資，取得 Scale AI 約 49% 股權。

AI 影像與影片創意生成工具競爭白熱化

《巴隆周刊》指出，在影像與影片創意生成工具市場方面，科技巨頭的競爭態勢已趨於白熱化。

其中，擁有 Veo 與 Nano Banana 等 AI 生成影片與圖像產品的 Google (GOOGL-US) 目前被視為領先者；緊追在後的則是擁有 Sora 的 OpenAI，以及擁有 Firefly 的 Adobe(ADBE-US) 。

自 2023 年底 ChatGPT 將 AI 模型推向主流應用後，市場焦點最初集中在文字互動能力，但近期趨勢顯示，生成圖片與影片已逐漸成為 AI 新產品發表的核心亮點，也成為吸引大量用戶的重要關鍵。

美國銀行證券分析師指出，Google 於 8 月下旬推出圖像生成模型 Nano Banana 後，其 Gemini AI 應用在 9 月的下載量月增高達 45%。

分析師認為，應用熱度大幅攀升，與 Nano Banana 上線密切相關，該功能可讓用戶透過自然語言指令，對影像進行更精準的編輯。

與此同時，AI 軍備競賽的成本也持續攀升。今年 11 月 Google 發布 Gemini 3 後，市場普遍認為其已在 AI 模型競賽中取得階段性領先；而 OpenAI 則試圖透過 GPT-5.2 版本迎頭趕上。

《WSJ》進一步指出，OpenAI 正計畫以高達 8,300 億美元估值，籌集多達 1,000 億美元的資金。