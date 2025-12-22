鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-22 07:01

2025 年，「裁員」成為全球職場的關鍵字。隨著人工智慧（AI）技術的迅猛發展，許多大型企業紛紛宣布大規模裁員計畫，將 AI 列為驅動人力結構調整的核心因素。

2025年AI引發超過5萬裁員！這些科技巨頭都以AI調整人力。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，諮詢公司 Challenger, Gray & Christmas 的最新數據顯示，2025 年全美裁員總數高達 117 萬人，創下自 2020 年新冠疫情（2,200 萬人）以來的新高；其中，光是因 AI 直接導致的裁員人數就逼近 5.5 萬人。

根據 Challenger 的數據，美國雇主在 10 月份宣布裁員 15.3 萬人，而 11 月份裁員人數超過 7.1 萬人，其中有超過 6 千人的裁員原因與 AI 相關。

在通膨高企、關稅推升營運成本的背景下，AI 成為企業尋求短期成本效益的吸引方案。

麻省理工學院（MIT）11 月發布的一項研究指出，AI 目前已能勝任美國勞動力市場 11.7% 的工作內容。

此外，在金融、醫療及專業服務領域，AI 預計可節省高達 1.2 兆美元的薪資支出。

值得注意的是，並非所有專家都認同 AI 是裁員的唯一真相。牛津大學網路研究所助理教授 Fabian Stephany 指出，AI 有時被當作「替罪羔羊」。

他認為，許多公司在疫情期間過度擴張，目前的裁員可能只是在清理「產能」，企業主不願承認幾年前的決策失誤，轉而宣稱是為了轉型 AI 而必須精簡人力。

2025 年將 AI 納入裁員和重組策略的頂級公司

亞馬遜於 10 月宣布史上最大規模裁員，裁撤 1.4 萬個企業職位。

亞馬遜人力體驗與技術高級副總裁 Beth Galetti 表示，AI 是自網路以來最具變革性的技術，它使公司能夠以前所未有的速度進行創新。

他表示：「我們堅信，我們需要更精簡的組織架構，減少層級，增強責任歸屬，才能以最快的速度為我們的客戶和業務服務。」

亞馬遜執行長 Andy Jassy 也警告，未來部分職位將由 AI 取代，公司需要的是具備新型態技能的人才。

微軟在 2025 年間共裁減約 1.5 萬個職位，而其最近一次在 7 月份的宣布中，又有 9 千個職位面臨裁撤。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）在給員工的備忘錄中表示，公司需要「重新構想新時代的使命」，並強調 AI 對公司的重要性。

納德拉表示：「在 AI 時代，『賦能』是什麼樣的？這不僅僅是為特定職位或任務打造工具，而是打造能讓每個人創造自己工具的工具。」

他指出：「我們正在推動的轉變，是從一個軟體工廠，轉型為一個智慧引擎，賦能每個人和組織去建造他們需要的任何工具，以達成目標。」

賽富時執行長 Marc Benioff 在九月份證實，公司已裁減 4 千名客戶支援人員，部分工作交由 AI 協助完成。

Benioff 在《The Logan Bartlett Show》採訪中表示：「我已經把人員從 9 千人減少到大約 5 千人，因為我需要的人手更少。」

他也曾在夏季透露，AI 在公司中已經承擔了多達 50% 的工作。

IBM 國際商業機器 (IBM-US)

全球科技巨頭 IBM 的執行長 Arvind Krishna 在五月接受《華爾街日報》採訪時表示，AI 聊天機器人已經取代了數百名人力資源員工的工作。

然而，與其他將裁員歸因於 AI 的公司不同，Krishna 承認，IBM 在其他需要更多批判性思維的領域仍增加了招聘，包括軟體工程、銷售與行銷。

11 月，IBM 宣布全球裁員 1%，可能影響近 3 千名員工。

網路安全軟體公司 CrowdStrike 在五月表示，將裁減 5% 的員工，即約 5 百人，並直接將裁員原因歸因於 AI。

共同創辦人兼執行長 George Kurtz 在提交給證券機構的備忘錄中寫道：「AI 一直是我們運營的基礎。其平緩了我們的招聘曲線，幫助我們從概念到產品更快創新。」

Kurtz 表示：「AI 簡化了市場推廣流程、改善客戶成果，並在前台與後台提升整體效率，是貫穿公司業務的倍增力量。」

今年二月，人力資源平台 Workday 成為首批宣布裁員的公司之一，將裁減約 8.5% 的員工，約 1,750 個職位，原因是公司正加大對 AI 的投資。