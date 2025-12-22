鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-22 10:10

美國科技媒體《The Information》引述消息人士最新報導，OpenAI 努力維持在 AI 領域領先地位的同時，今年付費產品利潤率有所提高，該公司提高其「算力利潤率」，這一內部指標為扣除為企業和消費者產品付費用戶運行模型的成本後收入所佔比例。

一位知情人士透露，截至 10 月 OpenAI 的算力利潤率達到 70%，高於 2024 年底的 52%，是 2024 年 1 月的兩倍。

OpenAI 則回應稱並未公佈上述數據，並拒絕進一步置評。OpenAI 發布的 ChatGPT 引爆 AI 熱潮，但該公司至今尚未獲利，也是投資者擔憂該行業泡沫的主要原因之一。

OpenAI 估值在 10 月達 5000 億美元，為支付其高昂的算力成本和大規模的基礎設施計畫，該公司正在不斷尋找盈利途徑。此前，OpenAI 正在與亞馬遜就引入至少 100 億美元投資進行初步磋商，並打算使用亞馬遜的人 AI 晶片。

同時，OpenAI 面臨巨大的支出和競爭加劇壓力。谷歌發布的 Gemini 模型在基準測試中表現出色，之後 OpenAI 執行長奧特曼在公司內部拉響「紅色警報」，重新調配內部資源，以加速改進 ChatGPT，並推遲廣告服務計畫。

目前，大多數用戶仍在使用 ChatGPT 的免費版本，但該公司正積極推廣其企業版，以及面向金融服務和教育等行業的付費軟體功能，在這些領域與谷歌和 Anthropic 競爭。