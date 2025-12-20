鉅亨網新聞中心 2025-12-20 17:40

市場近日傳出，瑞銀（UBS）計畫在未來兩年內再裁撤約 1 萬名員工，引發全球金融圈高度關注。然而，多數市場人士認為，這並非景氣反轉的警訊，而是瑞銀完成併購瑞士信貸（Credit Suisse）後，邁向新階段的關鍵一步。

瑞銀再裁員1萬人不是危機？吞併瑞信的「最後一刀」、兩年後將成歐洲唯一超級財富銀行。(圖：Shutterstock)

根據相關資訊，瑞銀預計至 2027 年前將縮減約 1 萬名員工，人力調整將以自然流失、提前退休與內部轉任為主，避免大規模強制裁撤，整體約影響集團近一成的人力結構。

此舉可望每年降低 10 億至 30 億美元的人事支出，對於去年獲利規模仍相對有限的瑞銀而言，具備相當的財務意義。

不過，這波人力調整的核心並非短期節流，而是瑞銀在併入瑞士信貸後，對組織架構進行的最終收整。

隨著重複部門與多餘職能被逐步消化，過去「雙體系並行」的過渡狀態也正式畫下句點。

市場普遍解讀，瑞銀正透過這項關鍵行動，完成對瑞信資產與組織的全面整合，並為自身升級為全球頂尖、且歐洲罕見具備全面競爭力的超大型財富管理銀行，鋪設最後一塊基石。

萬人裁員表象下，其實是整併進入終章

乍看之下，瑞銀連續兩年進行大規模人力精簡，容易被解讀為金融業景氣轉弱的縮影，但實際情況恰恰相反。

這波裁員更像是併購瑞士信貸後，組織回歸單一體系的必經過程。

自 2023 年接手瑞信以來，瑞銀全球員工一度突破 10 萬人，內部長期存在職能重疊與架構並行的問題。

合規、風控、資訊科技與營運等後勤單位，實際上同時運作著兩套系統，效率與成本壓力逐步浮現。而此次裁減人力，正是針對這些重複結構進行全面清理。

值得注意的是，瑞銀在人力調整上的手法相對克制，多以自然流失、提前退休與內部轉任為主，盡量避免對組織士氣衝擊最大的強制裁撤。

與此同時，真正帶動營收成長的關鍵部門「財富管理顧問團隊」，反而持續擴張。

截至 2024 年第一季，瑞銀已新增逾 300 名客戶顧問，顧問總人數突破 1 萬人，顯示集團裁撤的並非核心業務，而是瑞信併入後所留下的冗餘影子。

在品牌與系統層面，瑞士信貸已正式退出國際舞台，僅在瑞士境內保留有限營運功能；後台流程、IT 平台與管理制度的統一也接近完成。

瑞銀並非縮小規模，而是加速轉型為高度整合的單一銀行體系，「新瑞銀」的輪廓愈發清晰。

此外，這波裁員並非因獲利惡化所致。過去五年，瑞銀股價累計上漲逾一倍，2024 年仍維持獲利表現，市值超過 1,290 億美元。

市場估算，若成功精簡 1 萬個職位，每年可節省約 15 至 20 億美元成本，為 2026 至 2027 年的獲利成長創造更大的槓桿空間。

換言之，這場萬人裁員與其說是危機，不如說是整合即將完成的明確訊號；它代表的不是退場，而是瑞銀重塑後的新起點。

併入瑞信後 瑞銀成為歐洲僅存的全球級銀行

隨著瑞士信貸走入歷史，歐洲金融版圖出現明顯斷層。放眼全區，已難再找到能在全球舞台與美國大型銀行正面競爭的金融機構。

德意志銀行多年來已收縮國際私人銀行業務，法國與義大利主要金融集團的財富管理布局，也多集中於區域市場，難以形成全球影響力。

在完成併購瑞信後，瑞銀的管理資產規模一舉突破 4.2 兆美元，單是亞太地區的財富管理資產，就落在約 6,650 億至 8,500 億美元之間，規模已凌駕多數跨國銀行。

市場觀察指出，瑞銀的角色正悄然轉變，從原本的「領先者」，升級為幾乎無可取代的存在。

瑞銀不僅是歐洲唯一能全面服務全球高淨值與超高淨值客群的銀行，也是少數能在摩根士丹利與美國銀行美林之外，維持國際競爭力的非美系金融機構。

更關鍵的是，瑞銀得以在全球市場以單一品牌、單一後台架構與統一風控體系運作，這在歐洲同業中已屬罕見。

隨著瑞信全面退場，高資產客戶在選擇合作銀行時，標準變得更加明確：資產安全、跨境配置能力與全球市場連結，而在歐洲，符合這些條件的選項幾乎只剩瑞銀。

從產業結構來看，財富管理向來具有明顯的規模效應。後勤系統完成整合後，瑞銀的營運成本持續下滑，但客戶數與資產規模仍在擴張。曾在十多年前陷入危機、被迫接受救助的瑞銀，如今在完成史上最大規模的金融整併後，反而展現出前所未有的集中度與掌控力。

分析人士認為，未來兩年內，隨著瑞信遺留架構全面清理、人事與系統成本顯著下降，加上財富管理顧問團隊擴編到位，瑞銀有機會真正站上全球財富管理產業的頂端，成為歐洲唯一具備全面國際競爭力的超大型銀行。