鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-19 10:40

美國最新公布的數據顯示 11 月物價壓力有所降溫，對此在聯準會 (Fed)12 月會議上投下三張反對票之一的芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比(Austan Goolsbee) 表示，這份通膨報告有很多不錯的地方，如果能夠持續下去，有助於為明年進一步降息打開大門。

反降息派Fed官員：11月通膨數據不錯 若能持續有助進一步寬鬆 (圖:Reuters/TPG)

古爾斯比周四 (18 日) 接受 Fox News 訪問時說：「我認為終端利率遠低於目前水準，只要我們在通膨重回 2% 目標之路持續達成階段性目標，到明年年底，利率遠低於目前水準是合理可行的。」

Fed 上周宣布連續第三度降息 1 碼 (25 個基點)，但反對票增至三張，其中，古爾斯比和堪薩斯市聯準銀行總裁施密德(Jeffrey Schmid) 都支持按兵不動，而 Fed 理事米蘭 (Stephen Miran) 則主張應該一口氣降 2 碼(50 個基點)。

古爾斯比在上周五的聲明中說：「我相信我們應該等待更多數據，特別是通膨，再推動進一步降息。等到新的一年再來處理此事，並不會帶來太多額外的風險，而且還能等到更多最近一直缺席的最新經濟數據。」

周四受訪時，古爾斯比說：「我明白這是單一個月的數據，也不能過度依賴單月的數據，但這是很好的一個月。」

他表示，希望看到更多經濟數據，才能確信通膨已大幅降溫，且足以推動更多降息。

美國勞工統計局 (BLS) 周四公布，11 月核心消費者物價指數 (CPI) 年增幅是 2021 年初以來最小，整體 CPI 年增 2.7%，也比 9 月的 3% 降溫。但經濟學家普遍警告，這個數據受到政府關門影響。