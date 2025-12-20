分析師：在這些價位買進輝達 歷史表現一向亮眼

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-20 10:00

Bernstein認為輝達估值已來到歷史上具吸引力水準(圖：Shutterstock)

在由分析師 Stacy Rasgon 領銜的研究報告中，Bernstein 表示，儘管市場對輝達的獲利預估持續上修，但該股近期股價表現卻相對落後。

根據 Bernstein，輝達股價今年以來已上漲約 30%，但「明顯落後費城半導體指數」，即便市場對其獲利預估「仍持續向上調升」。

在此情況下，估值已大幅下修。Bernstein 指出，輝達的預估本益比今年以來已下滑 27%，目前略低於 25 倍。

雖然就絕對值來看，25 倍本益比未必稱得上便宜，但 Bernstein 強調，評價必須放在歷史背景下來看。

Rasgon 表示，「對這家公司而言，25 倍的預估每股盈餘 (EPS) 本益比，意味著股價估值落在過去 10 年中的第 11 百分位。」

相對估值則顯得更具吸引力。Bernstein 指出，輝達目前相較費城半導體指數約有 13% 的折價，位於「第一百分位」，並補充稱，「在過去 10 年中，輝達股價相對費城半導體指數更便宜的交易日，僅出現過 13 天。」

Bernstein 也強調，在類似估值水準下，輝達過去的投資報酬表現相當亮眼。報告指出，「歷史上，在目前價位買進輝達股票的投資人，往往都有非常好的回報。」並指出，過去 10 年中，在預估本益比低於 25 倍時進場，平均一年報酬率超過 150%，且「從未出現負報酬回檔」。