分析師：在這些價位買進輝達 歷史表現一向亮眼
鉅亨網編譯陳又嘉
據《Investing.com》，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 股價乍看之下或許不便宜，但華爾街投行 Bernstein 指出，在經歷一段時間的本益比壓縮後，該股目前估值其實已來到歷史上相當具吸引力的水準。
在由分析師 Stacy Rasgon 領銜的研究報告中，Bernstein 表示，儘管市場對輝達的獲利預估持續上修，但該股近期股價表現卻相對落後。
根據 Bernstein，輝達股價今年以來已上漲約 30%，但「明顯落後費城半導體指數」，即便市場對其獲利預估「仍持續向上調升」。
在此情況下，估值已大幅下修。Bernstein 指出，輝達的預估本益比今年以來已下滑 27%，目前略低於 25 倍。
雖然就絕對值來看，25 倍本益比未必稱得上便宜，但 Bernstein 強調，評價必須放在歷史背景下來看。
Rasgon 表示，「對這家公司而言，25 倍的預估每股盈餘 (EPS) 本益比，意味著股價估值落在過去 10 年中的第 11 百分位。」
相對估值則顯得更具吸引力。Bernstein 指出，輝達目前相較費城半導體指數約有 13% 的折價，位於「第一百分位」，並補充稱，「在過去 10 年中，輝達股價相對費城半導體指數更便宜的交易日，僅出現過 13 天。」
Bernstein 也強調，在類似估值水準下，輝達過去的投資報酬表現相當亮眼。報告指出，「歷史上，在目前價位買進輝達股票的投資人，往往都有非常好的回報。」並指出，過去 10 年中，在預估本益比低於 25 倍時進場，平均一年報酬率超過 150%，且「從未出現負報酬回檔」。
儘管市場近期對 AI 資本支出與 GPU 競爭有所疑慮，Bernstein 仍認為「目前看來資本支出意向仍屬穩健」，整體投資布局依然具吸引力，並重申對輝達股票優於大盤 (Outperform) 的評級，以及 275 美元的目標價。
- 供需版圖大洗牌！三大原物料正改寫全球節奏
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 巴隆：中國騰訊透過日本第三方雲端 存取禁用輝達Blackwell晶片
- AI王者不貴了？輝達估值現罕見折價 分析師看好長期報酬
- 輝達推新款大容量記憶體GPU 台廠麗臺打頭陣
- AI王者不貴了？輝達估值現罕見折價 分析師看好長期報酬
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇