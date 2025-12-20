鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-20 19:00

博通 (Broadcom)(AVGO-US) 等 2025 年表現強勢的動能股近來明顯回檔，部分投資人擔心這是否代表市場風向轉變，不過野村 (Nomura) 策略師指出，動能股年底拉回是常見現象，也是健康的調整，投資人正在用更嚴格的標準評估人工智慧 (AI) 投資。

野村：AI支出熱潮正從「童年期」邁入「成年期」 (圖:Shutterstock)

期待年底行情推動股市再創新高的投資人，近來恐怕得多點耐心：標普 500 指數距離歷史新高僅一步之遙，但自 12 月初以來，震盪幅度始終處在約 180 點的區間。

部分投資人擔心，這波「動能股」的反轉，是否預告市場風向將出現更持久的轉變，進而對 2026 年前景不利。

不過，野村跨資產策略師 Charlie McElligott 指出，每逢年底，動能股屬於正常現象，況且「AI 這個題材還可以榨出汁來」。

McElligott 指出，AI 投資主題正從資本支出 (CAPEX) 狂熱的「童年期」，邁入更為動盪、成熟的「成年期」，市場也轉而對該投資題材進行更嚴格、務實的評估。

他表示，投資人開始更仔細檢視 AI 企業的資產負債表、投資報酬潛力、可能面臨的毛利壓縮，以及能源瓶頸問題，這樣的轉變其實是健康的。

12 月效應

市場上對 AI 題材轉趨懷疑，背後其實是一件本質上更單純的事——股市在強勁漲勢後總會出現的獲利了結。在高槓桿部位的放大效果下，這種賣壓如滾雪球般擴大。

他以數據說明，自 1995 年以來，動能股在 12 月平均回檔 1.1%，換句話說，年底出現拉回相當常見。

「領先股反轉」也是每年這個時節的典型現象，過去 30 年來，12 月是「過去一年漲最多個股」中位數表現最差的月份。

自 2016 年以來，動能股 12 月回檔幅度的中位數更達到 2.7%，主因是交易員提前為「1 月效應」布局，並將資金轉向先前表現落後、但有機會反彈的標的。