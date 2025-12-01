search icon



AI泡沫論？黑石執行長：資料中心這門生意保守到不行

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電

根據外媒周四 (18 日) 報導，黑石集團 (BX-US) 執行長史瓦茲曼 (Stephen Schwarzman) 駁斥 AI 資料中心存在泡沫的說法，強調與輝達 (NVDA-US) 等信用良好夥伴簽訂長期租約，稱「這是極保守的業務」。

cover image of news article
黑石集團執行長史瓦茲曼表示，AI資料中心業務極為保守，並非泡沫。(圖:Reuters/TPG)

史瓦茲曼周四接受《CNBC》訪問時表示，黑石建造資料中心與電力設施，再與信用良好的企業簽訂長期租約，扮演直接服務提供者角色。


「這不是泡沫類型的業務，這是極保守的業務。」他說，AI 將創造一個新的世界，而人們需要資料中心去支援 AI 的使用。

黑石是全球最大資料中心供應商業主之一，管理資產規模達 1.2 兆美元。該公司持有北美最大資料中心房東 QTS，以及澳洲資料中心營運商 AirTrunk。


