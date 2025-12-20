鉅亨網新聞中心 2025-12-20 21:00

近日社群平台流傳一段高度擬真的 AI 偽造影片，畫面顯示巴黎艾菲爾鐵塔附近警燈閃爍、直升機低空盤旋，一名自稱記者的人士對鏡頭嚴肅播報，聲稱法國發生軍事政變，總統馬克宏已遭罷免下台。該影片迅速在網路上擴散，也讓 Meta(META-US) 因拒絕下架內容而陷入輿論風暴。

AI偽造法國政變影片瘋傳千萬次！法國馬克宏震怒、Meta拒下架引爆爭議。(圖：Shutterstock)

據統計，這支 AI 偽造政變影片在短短數日內累積超過 1,300 萬次觀看，不僅引發法國國內民眾恐慌，甚至有非洲國家元首主動致電馬克宏關切情況，被視為近年影響層面最廣的 AI 偽造假新聞事件之一。

‌



儘管法國政府第一時間出面澄清，強調政局穩定、總統仍正常執政，馬克宏團隊也隨即要求社群平台母公司 Meta 移除相關影片，但 Meta 以「未違反平台使用規範」為由拒絕配合，使事件迅速升高為 國家主權與科技平台責任之間的正面衝突。

高仿真敘事成為破口

調查顯示，該影片由一個名為「ISLAM」的帳號發布，並虛構出一個不存在的新聞頻道「Live 24」。

影片中，一名演員冒充記者，在疑似愛麗舍宮周邊的場景中播報「政變消息」，畫面搭配武裝士兵、驚慌群眾、警笛聲與直升機聲響，艾菲爾鐵塔夜間燈光也被高度還原，整體效果幾可亂真。

更具誤導性的是，影片敘事完全採取肯定語氣，直接宣稱「一名未具名上校已成功發動政變」，而非使用推測或轉述說法，使不少觀眾在短時間內難以分辨真偽。

事實上，該發布者並非首次散播類似內容。早在 12 月初，他便曾以 AI 生成影片 冒充法國國際廣播電台（RFI）播報政變消息，當時觀看次數也突破 300 萬。

分析指出，這次 AI 偽造影片之所以能迅速擴散，與法國近期真實政治動盪高度重疊。

12 月 4 日，法國國民議會才剛通過不信任動議，迫使上任僅三個月的前總理巴尼耶（Michel Barnier）下台，新政府尚未完全站穩腳步，為假訊息提供了可乘之機。

Meta 強硬立場引發反彈

面對影片爆紅，法國官方起初並未過度反應，但隨著觀看數快速攀升、甚至引發國際關切，馬克宏隨即指示團隊介入。

他在馬賽公開活動中直言，相關內容「公然嘲弄民主制度，無視國家主權與公共討論的健康」。

然而，即便總統親自表態，Meta 仍未立即下架影片。

外界指出，Meta 此次態度並非偶然。今年初，Meta 執行長祖克柏便宣布大幅縮減事實查核機制，改以「社群筆記」取代，並批評傳統查核制度存在政治偏見。

此舉被解讀為討好即將美國總統川普。此前，川普一直抱怨 Meta 的內容審核「侵犯言論自由」，甚至暗示要找平台麻煩。

然而，這也讓平台在面對高度擬真的 AI 偽造內容時，缺乏即時有效的防線。

分析指出，Meta 這次拒絕立即移除影片，其實正反映其近年鬆綁內容審查政策的必然結果。

在現行機制下，只要貼文未踩到暴力或仇恨言論等明確紅線，即使內容已對他國社會秩序造成干擾、甚至引發外交層面的關切，平台仍可高舉「言論自由」之名，將責任一再往外推。

直到後續可能面臨歐盟《數位服務法案》的監管壓力，尤其是在歐盟於 12 月 5 日才剛對另一家社群平台開出高額罰款的前例下，Meta 才勉強替該影片加上一行幾乎不起眼的提示，標註「內容可能經過數位處理」，並在數小時後選擇下架。

然而，在這長達三天的空窗期內，假訊息早已全面擴散，所造成的誤導與衝擊也已難以挽回。

AI 假新聞衝擊全球治理

此事件凸顯的最大警訊，在於 AI 造假成本持續降低，卻具備極高破壞力。過去製造假新聞需要專業技術與資源，如今只需簡單指令，便能生成足以撼動國際輿論的偽造影片。

法國方面也憂心，這類內容已開始影響外交與安全層面。若未來出現偽造「軍事衝突」、「國家元首遇襲」等影像，後果恐難以想像。

馬克宏直言，這類行為正將社會推向「極其危險的境地」。

儘管該政變偽造影片已被下架，但爭議仍未平息。馬克宏已公開呼籲歐洲加快制定更具針對性的法規，要求平台即時清除「明顯失實內容」，並提高核心演算法透明度、強化帳號審查機制。

歐盟也試圖透過《數位服務法案》為大型科技平台劃下紅線，但現實挑戰在於，AI 技術的發展速度，已遠遠超過監管制度的調整節奏。

更值得警惕的是，假訊息正逐漸成為地緣政治博弈的一環。法國安全單位過去曾揭露，有大量網站系統性散播親俄宣傳，並善於利用真實事件包裝虛假敘事。