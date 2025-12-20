環球影城擬進軍沙烏地阿拉伯！中東主題樂園市場恐與迪士尼正面交鋒
鉅亨網編譯莊閔棻
環球影城（Universal Studios）正處於在沙烏地阿拉伯建造全新主題樂園的早期規劃階段。此舉被市場視為，環球影城有意搶進快速成長的中東娛樂與觀光市場，未來可能與迪士尼 (DIS-US) 形成正面競爭。
根據《華爾街日報》報導，知情人士指出，環球影城母公司康卡斯特 (CMCSA-US) 旗下團隊，已開始為該主題樂園進行初步概念設計。
相關資金來源，可能由沙烏地阿拉伯政府支持的機構出資，並以授權合作模式與環球影城展開合作。
事實上，迪士尼今年稍早已率先布局中東市場，宣布與當地合作夥伴達成協議，將在阿布達比興建全新主題樂園。
不過，環球影城在沙烏地阿拉伯的計畫目前仍未完成正式協議。若最終拍板，該專案投資規模可望達數十億美元，並可能要到 2030 年代才會完工。
近年來，富裕的中東國家積極推動經濟多元化，試圖降低對石油產業的依賴，觀光與娛樂產業因此成為重點發展方向。
迪士尼規劃中的阿布達比主題樂園，將落腳於一座集結一級方程式（F1）賽車、法拉利樂園、華納兄弟世界及海洋世界等知名景點的島嶼，顯示中東正全力打造國際級娛樂聚落。
消息人士也透露，康卡斯特執行長 Brian Roberts 上月親赴沙烏地阿拉伯出席投資會議，期間並前往參觀大型娛樂與體育開發計畫「奇地亞（Qiddiya）」，該地點正是潛在的環球影城園區所在地。
奇地亞位於利雅德西南方約 40 分鐘車程處，目前已有多項大型娛樂設施同步推進。
其中，六旗樂園（Six Flags）預計於本月正式開幕，此外，《七龍珠 Z》主題樂園與大型水上樂園也正在建設中。
主題樂園業務成康卡斯特獲利關鍵
對康卡斯特而言，主題樂園已成為集團中獲利能力最強的業務之一，表現明顯優於 NBC 環球旗下其他媒體部門。
今年 5 月於美國佛州奧蘭多開幕的 Epic Universe 樂園，更被外界視為大幅提升環球影城與迪士尼競逐觀光客消費能力的重要關鍵。
目前，環球影城已在奧蘭多、洛杉磯、新加坡、北京及日本大阪設有主題樂園，並計畫在美國德州打造兒童取向的小型園區，同時於英國推動全尺寸主題樂園計畫。
在內容方面，除了《侏羅紀公園》、《馴龍高手》及經典怪物系列等自有 IP 外，環球影城現有園區也引進《哈利波特》與任天堂等重量級授權。
不過，這些知名 IP 是否會納入沙烏地阿拉伯園區，目前仍未有定案。
高溫與文化差異成挑戰 但中東市場吸引力不減
在中東興建主題樂園仍面臨多項挑戰，包括極端高溫氣候，可能迫使園區延長夜間營業時間，或大量採用室內設計。
此外，迪士尼宣布阿布達比計畫後，也曾因當地在同性戀權利等議題上，與西方社會價值存在差異而引發爭議。
儘管如此，對長期難以在中東市場取得顯著收益的美國娛樂公司而言，若能在無需投入龐大初期資本的情況下，透過授權模式切入市場，仍具有高度吸引力。
迪士尼便指出，其阿布達比主題樂園預期自開幕首日起即可對獲利帶來正面貢獻，與自行投資興建、需較長回收期的園區形成鮮明對比。
值得一提的是，環球影城早在 2008 年便曾嘗試進軍中東，當時與合作夥伴在杜拜啟動「環球影城杜拜樂園」計畫，但在全球金融危機衝擊下資金鏈斷裂，最終僅完成入口拱門便宣告中止，該專案也隨後正式取消。
- 供需版圖大洗牌！三大原物料正改寫全球節奏
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 政策轉向！美國放行中東採購7萬顆先進 AI 晶片 但設定安全條款防外流中國
- 英特爾進軍中東！陳立武見沙烏地阿拉伯通訊暨資訊技術部長、尋求AI與半導體合作
- 迪士尼與OpenAI合作僅有一年排他性！之後可自由授權其他AI平台
- 迪士尼10億美元入股OpenAI！執行長艾格有什麼盤算？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇