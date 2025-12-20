鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-20 17:10

儘管 TikTok 已與多家美國投資機構達成協議，為其美國業務引入新股東，但根據一份外流的內部備忘錄，這些新股東並不掌控 TikTok 最關鍵、也最賺錢的核心電商與廣告業務，相關決策權仍由母公司字節跳動掌控。

TikTok美國核心經營權仍握在字節跳動手中！引入新股東改變了什麼？(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，外界盛傳 TikTok 正出售其美國業務，但實際情況更像是一場結構精巧的「換股重組」。

‌



不過，這些新投資方對 TikTok 最核心、最賺錢的業務影響有限。

TikTok 執行長周受資（Shou Chew）近日在內部備忘錄中指出，新股東主要負責國安相關事務，關鍵商業命脈仍由字節跳動掌控。

周受資表示，新的美國合資公司將建立在現有的 TikTok 美國資料安全（USDS）架構上，作為獨立實體負責美國用戶資料保護、演算法安全、內容審核及軟體安全。

至於 TikTok 在美國的全球相關業務，仍將管理產品的全球互通性，以及部分商業活動，包括電商、廣告 與行銷策略。

換言之，TikTok Shop、廣告銷售等核心業務依舊由字節跳動主導，新股東並未掌握營運主導權。

周受資也強調，這項安排不會影響廣告客戶，「廣告主仍可持續與全球用戶連結，不會受到影響」。

這種偏重國安而非商業營運的交易架構，或許也是白宮在去年 9 月評估該交易價值僅約 140 億美元、遠低於晨星分析師 6 月給出的 500 億美元估值的原因。

依照規劃，交易預計於明年 1 月底完成。屆時，甲骨文、銀湖與 MGX 將合計持有美國合資公司 45% 股權；既有字節跳動投資人相關機構將取得約 30%；另一批未具名新股東將持有 5%。

字節跳動在美國業務中的持股將略低於 20%，但仍保有 TikTok 全球業務控制權，並繼續主導美國市場的電商、廣告 與行銷策略。

對 TikTok 而言，這樣的結果是一個關鍵喘息。公司在 2024 與 2025 年間，因美國國會要求出售美國業務，否則可能面臨禁令，而長期陷入政治與法律攻防戰。

然而對內部員工來說，真正的關注在於權責與組織結構是否改變。一名 TikTok 員工表示，儘管交易已有方向，但對實際工作影響不明確，短期內也不預期有太大變化。