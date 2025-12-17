鉅亨網新聞中心 2025-12-17 17:20

受日本央行升息預期和首相高市早苗擴張性財政政策的雙重推動，作為長期利率指標的 10 年期公債殖利率周三 (17 日) 最高觸及 1.978%，創下 2007 年 6 月以來的最高水平，逼近 20 年以來未曾突破的 2% 心理關鍵點。

日元要變天了？日債殖利率直逼2% 高市18兆「財政炸彈」成壓力源。（圖:shutterstock)

市場普遍預期日本央行將在本週五 (19 日) 召開的政策會議上採取行動，將短期利率從 0.5% 上調 25 個基點至 0.75%，這將是 30 年來的最高水準。

促使央行可能升息的主要原因是勞動力短缺日益嚴重，推動日本企業預計明年將繼續大幅提高薪資，為央行貨幣政策正常化提供了必要前提。

儘管日本首相高市早苗內閣一貫支持貨幣寬鬆，但日本財務大臣片山皋月 16 日的發言暗示政府對此次升息持寬容態度，表示「政府和日本央行在對經濟的看法上不存在分歧」。

分析人士預計，日本央行行長植田和男將在會後強調其持續提高利率的決心，但未來的升息步伐仍將取決於經濟對每次政策收緊的反應。

除了貨幣政策的變化，首相高市早苗推動的大規模財政支出，也成為推高日本公債殖利率的另一重要因素，加劇了市場對日本財政狀況惡化的擔憂。

日本國會參議院於周二批准了 2025 財年補充預算案，該案規模達到 18.3 兆日元，是疫情後規模最大的補充預算案，旨在應對物價上漲和促進經濟成長。

文件顯示，這項龐大的財政支出中，超過 60% 的資金，即 11.69 兆日元，將透過新發行國債籌措。主要開支包括：生活安全保障及物價對策的 8.9 兆日元、危機管理投資及成長投資的 6.4 兆日元（如人工智慧研發、造船業強化）。