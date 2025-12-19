鉅亨網編譯許家華 2025-12-19 06:30

《路透社》周四 (18 日) 報導，美國總統川普下令對委內瑞拉實施部分封鎖，被視為美方對馬杜洛政府施壓的重大升級，但分析人士警告，此舉可能反而削弱華府在另一核心戰略目標上的立場，也就是遏制中國以海上封鎖方式對台灣施壓。

川普週二指示，對所有進出委內瑞拉、且受到制裁的油輪實施「全面且徹底的封鎖」，試圖切斷馬杜洛政府的主要財源，但此舉在國際法上是否構成戰爭行為，立即引發爭議。

長期以來，印太地區的軍事規劃者一直擔憂，中國可能以海上封鎖手段，迫使民主治理的台灣接受北京的統治。雖然中國將台灣視為自身領土，並不太可能援引國際法為對台軍事行動辯護，但專家指出，美國封鎖委內瑞拉的先例，可能被北京用來削弱美方在台海議題上爭取國際外交支持的正當性。

華府智庫「保衛民主基金會」中國問題專家辛格頓（Craig Singleton）表示，若美國以改變委內瑞拉政治結果為由實施封鎖，中國就可能以所謂的安全理由，為對台灣採取強制措施辯護。

他指出，儘管法律情境不同，但宣傳上的空間是真實存在的，國際關係中的先例不僅由法律建立，也由敘事塑造。當華盛頓模糊相關概念時，批評他國脅迫行為的能力也會隨之削弱。

此次封鎖是美國近期對委內瑞拉軍事施壓的一環。過去一段時間，美方已對涉嫌運毒的船隻發動超過二十多次打擊，藉此向馬杜洛及其高層官員施壓，川普政府指控這些人士與毒品走私集團有關。馬杜洛則反控，美國行動意在推翻其政權，並奪取這個石油輸出國組織（OPEC）成員國、擁有全球最大原油儲量的石油資源。

白宮官員回應路透詢問時表示，川普已準備動用美國所有國力，阻止毒品流入美國並將相關人士繩之以法，但未回應對台灣的潛在影響。中國作為委內瑞拉原油的最大買家，則公開表態力挺委內瑞拉，稱反對一切單邊主義與霸凌行徑，並支持各國捍衛自身主權與民族尊嚴。

在台海方向，北京多次釋放訊號，暗示實質性的海上封鎖可能是其奪取台灣行動中的關鍵一環。近年來，中國軍方在台灣周邊進行類封鎖演訓的頻率明顯增加，而台灣政府已多次拒絕北京的主權主張。對國際社會而言，中方官員可能會將任何針對台灣的行動包裝為國內「檢疫」或執法措施，並拒絕將台灣與正遭俄羅斯入侵的烏克蘭相提並論。

然而，台灣官員強調，若中國封鎖台灣，將構成戰爭行為，並對全球貿易造成深遠衝擊。長期反對片面改變台海現狀的美國，也將把中國的海上包圍行動視為封鎖。川普政府本月稍早公布的國安戰略亦指出，基於台灣的戰略位置與經濟重要性，遏制台海衝突是優先事項。

卡內基國際和平基金會資深研究員卡登（Isaac Kardon）表示，北京希望阻止美國建立反對中國對台行動的全球聯盟，而國際社會對美國封鎖委內瑞拉的疑慮，正好有利於中國的相關操作。他警告，美國此舉正在破壞國際規範的權威性，重創國際法用以約束其他行為體的可信度，甚至可能為中國攔截運往台灣、載有關鍵天然氣供應的船隻開啟大門。

專家也指出，美國若長期在加勒比海部署海軍力量，恐削弱其整體軍事備戰狀態，並影響在台海危機中迅速回應的能力。國際法雖允許戰時封鎖，但須符合嚴格條件。克里夫蘭州立大學海事法學者史特里歐（Milena Sterio）認為，若美國未與委內瑞拉處於武裝衝突狀態，全面封鎖很可能違反國際法，也將削弱美方批評中國封鎖台灣的立場。