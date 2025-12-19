看似斷臂求生 實則精準收割！字節跳動仍緊握TikTok 20%演算法收益

鉅亨網新聞中心 2025-12-19 14:20

TikTok 執行長周受資 19 日凌晨向全體員工發送了一份內部備忘錄，宣告了美國業務「TikTok USDS Joint Venture LLC」合資實體的誕生，代表著這場涉及地緣政治、技術主權與百億美金資本博弈進入最終章。TikTok 美國業務名義上將從字節跳動正式剝離，轉由以甲骨文 (ORCL-US) 、銀湖資本和阿布達比 MGX 為核心的新投資者財團主導。

看似斷臂求生 實則精準收割！字節跳動仍緊抓TikTok 20%演算法收益。(圖:shutterstock)

在這場資本大洗牌中，新財團佔據了 50% 的股權，而字節跳動僅保留了 19.9% 的股份，其餘則由紅杉資本等現有美國股東持有。然而，這樁表面上的「斷臂求生」，實則是一場精妙的財富保衛戰，確保了母公司仍能從這個全球最受歡迎的短視頻平台中持續獲取高額利潤。

儘管先前透露的交易估值僅有 140 億美元，遠低於該業務 2023 年高達 160 億美元的年營收，但背後的玄機在於字節跳動並未出售其核心「錢袋子」——推薦演算法。

綜合外媒報導，字節跳動將對演算法的使用收取高昂的「授權費」，金額高達演算法產生收益的 20%。加上其保留的股權分紅，字節跳動最終可能獲得 TikTok 美國業務超過 50% 的總利潤。因此，這 140 億美元買下的並非完整的「下蛋金雞」，而是一張帶有高額分潤條件的經營權門票。

為了滿足美國對數據安全的嚴苛要求，新合資公司將面臨前所未有的「技術降級」挑戰。備忘錄顯示，將由甲骨文擔任「受信任安全夥伴」，並在美方數據基礎上，從頭開始重新訓練核心推薦演算法。

這項「腦科手術」的風險在於，演算法過去仰賴全球 16 億用戶數據進行訓練，一旦「閉關鎖國」僅依賴美國 1 億 7000 萬用戶的數據進行，其精準度恐將大幅下滑。這不僅可能導致文化多樣性的喪失，也迫使跨國電商等業務必須準備兩套完全不同的全球與「特供版」美國營運策略。

在企業文化方面，TikTok 對員工的管理模式也發生了 180 度轉彎，要求美國員工從明年起回歸辦公室，實施每週工作五天的通牒，與矽谷所倡導的彈性工作制背道而馳，更傾向於傳統「老派」科技巨頭的高強度控制風格。

最後，這場「大結局」的最終變數仍掌握在中國手中。根據中國法規，核心演算法的出口需要得到許可，而周受資的備忘錄中對此未有提及。中方已表明尊重企業意願，但強調交易必須符合中國法律法規並實現利益平衡。