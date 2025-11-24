AI寫程式恐成資安漏洞？前GitHub掌門人出任Apiiro策略顧問強化防護

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-24 21:42

根據《商業內幕》周一 (24 日) 報導，前 GitHub 執行長 Thomas Dohmke 卸任數月後重返科技圈，出任新創公司 Apiiro 策略顧問。

前GitHub執行長Thomas Dohmke卸任數月後宣布加入新創公司Apiiro擔任策略顧問。

該公司專注於監控 AI 生成程式碼的安全性，隨著 AI 寫程式工具普及，Dohmke 將協助開發新的防護措施，應對日益增長的資安風險。

‌



AI 編碼工具帶來新挑戰

Dohmke 表示，開發者現在經常使用多個 AI 寫程式代理工具，但這些工具不一定了解雇主為確保程式碼庫及技術產品安全所制定的所有政策、規則與防護措施。

他指出，Apiiro 的技術能與企業的程式碼管理系統連結，為 AI 程式碼生成提供關鍵脈絡。「這才是重點。」Dohmke 說，Apiiro 能發現並自動修正程式碼中的問題，協助開發者遵守公司指引，同時不會增加額外工作負擔。

新創公司背景雄厚

Apiiro 已從 General Catalyst、Greylock 及 Kleiner Perkins 等投資者處籌集超過 1 億美元資金。執行長 Idan Plotnik 過去曾創立並出售其他新創公司，並曾擔任微軟 (MSFT-US) 資安主管。

Dohmke 同樣來自微軟旗下的 GitHub。他表示約三年前認識 Plotnik，便被這位執行長的活力和 Apiiro 的使命所吸引。