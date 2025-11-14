估值暴增12倍！輝達工程師愛用的AI寫程式新創Cursor完成23億美元募資

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-14 04:52

AI 寫程式新創 Cursor 周四 (13 日) 宣布完成 23 億美元募資，估值達 293 億美元，較今年 1 月暴增近 12 倍，成為少數估值超過 100 億美元的 AI 新創之一。

AI寫程式工具新創Cursor完成23億美元募資，估值達293億美元。(圖:Shutterstock)

這家由四位麻省理工學院 20 多歲畢業生在 2022 年創立的公司，開發出一款深受工程師喜愛的 AI 寫程式工具。該工具能學習開發者的程式寫作風格，協助自動完成、編輯和審查程式碼。

‌



Accel 與 Coatue 共同主導這輪募資，Thrive Capital、DST Global 等既有投資人也參與其中。新投資人包括 Google(GOOGL-US) 和輝達 (NVDA-US)。

「我們邀請輝達和 Google 參與這輪募資，以深化合作關係。」Cursor 共同創辦人暨執行長 Michael Truell 表示，Google 為該公司提供 AI 服務和雲端運算，輝達則是企業客戶。

輝達執行長黃仁勳 10 月曾稱 Cursor 為他「最喜歡的企業 AI 服務」。

自 2023 年推出以來，Cursor 已跨越年化營收 10 億美元門檻，員工數超過 300 人。該公司表示，其自有模型產生的程式碼量，幾乎比世界上任何其他大型語言模型都多。

拒絕多起收購提議

據知情人士透露，Cursor 已婉拒多家大型 AI 公司的收購提議。《CNBC》先前曾報導，OpenAI 今年稍早曾接洽 Anysphere(Cursor 的應用研究實驗室)，討論可能收購 Cursor，但交易未能取得進展。

AI 寫程式工具市場近幾個月競爭加劇。Cursor 與 OpenAI、Anthropic 和 Cognition 等公司競爭。OpenAI 在 5 月推出自家競品 Codex，Anthropic 則在 9 月表示，其寫程式工具 Claude Code 自 5 月全面推出以來，已為公司創造超過 5 億美元的年化營收。

技術獨立性考驗

Cursor 的工具讓用戶可在 OpenAI、Anthropic、Google 等不同 AI 模型間切換。開發者喜愛其易用性和彈性，但該公司須向大型 AI 模型公司支付高額使用費。

10 月底，Cursor 推出自家 AI 模型 Composer。Cursor 的投資人表示，這最終可能減少對第三方模型的依賴，但目前公司主要目標仍是持續增加用戶。

Thrive Capital 合夥人 Miles Grimshaw 表示:「Michael 最初跟我互動時就談到低調宣傳、高度務實，也就是說，他們想專注在工作上，而非炒作。」