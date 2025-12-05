AI寫程式大戰開打 Google聯手Replit迎戰Anthropic、Cursor
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周四 (4 日) 報導，Google Cloud 宣布與 AI 寫程式新創公司 Replit 建立多年合作關係，力圖在該領域增添對抗 Anthropic 和 Cursor 的火力。
根據合作內容，Replit 將擴大使用 Google Cloud 服務，在平台上加入更多 Google 模型，並為企業客戶提供 AI 寫程式功能。Google 將繼續當 Replit 的主要雲端服務商。
Replit 是誰？
成立近十年的 Replit 是快速成長的 AI vibe-coding（氛圍編碼）領域龍頭。
今年 9 月，Replit 完成 2.5 億美元融資，估值幾乎增為三倍達 30 億美元，並表示不到一年內年化營收從 280 萬美元飆到 1.5 億美元。
金融科技公司 Ramp 追蹤平台企業支出的數據顯示，Replit 在軟體供應商中新客戶成長最快。而 Google 在 Ramp 平台上的新客戶和支出成長速度都是第一。
把這兩點放在一起，就能看出為何雙方都認為有合作機會。
AI 寫程式市場競爭激烈
今年稍早，AI 模型變得更會用自然語言指令生成程式碼，vibe-coding 因此爆紅，讓沒什麼寫程式經驗的人也能用 AI 寫出可運作的程式碼，甚至完整應用程式。
Anthropic 周二宣布，旗下產品 Claude Code 年化營收達 10 億美元。編碼新創 Cursor 11 月完成融資，估值達 293 億美元，同時宣布年化營收達 10 億美元。
Replit 主打非開發者也能輕鬆上手，可望幫 Google Cloud 在企業間推廣，並把 AI 觸角伸到傳統工程師以外的族群。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AI寫程式恐成資安漏洞？前GitHub掌門人出任Apiiro策略顧問強化防護
- 估值暴增12倍！輝達工程師愛用的AI寫程式新創Cursor完成23億美元募資
- 輝達工程師都在用！AI寫程式工具Cursor發布2.0版本推自研模型
- 金融時報：Anthropic正在為2026年上市做準備
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇