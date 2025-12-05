AI寫程式大戰開打 Google聯手Replit迎戰Anthropic、Cursor

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-05 02:18

據《CNBC》周四 (4 日) 報導，Google Cloud 宣布與 AI 寫程式新創公司 Replit 建立多年合作關係，力圖在該領域增添對抗 Anthropic 和 Cursor 的火力。

Google也進軍AI寫程式戰局。(圖:Reuters/TPG)

根據合作內容，Replit 將擴大使用 Google Cloud 服務，在平台上加入更多 Google 模型，並為企業客戶提供 AI 寫程式功能。Google 將繼續當 Replit 的主要雲端服務商。

Replit 是誰？

成立近十年的 Replit 是快速成長的 AI vibe-coding（氛圍編碼）領域龍頭。

今年 9 月，Replit 完成 2.5 億美元融資，估值幾乎增為三倍達 30 億美元，並表示不到一年內年化營收從 280 萬美元飆到 1.5 億美元。

金融科技公司 Ramp 追蹤平台企業支出的數據顯示，Replit 在軟體供應商中新客戶成長最快。而 Google 在 Ramp 平台上的新客戶和支出成長速度都是第一。

把這兩點放在一起，就能看出為何雙方都認為有合作機會。

AI 寫程式市場競爭激烈

今年稍早，AI 模型變得更會用自然語言指令生成程式碼，vibe-coding 因此爆紅，讓沒什麼寫程式經驗的人也能用 AI 寫出可運作的程式碼，甚至完整應用程式。

Anthropic 周二宣布，旗下產品 Claude Code 年化營收達 10 億美元。編碼新創 Cursor 11 月完成融資，估值達 293 億美元，同時宣布年化營收達 10 億美元。