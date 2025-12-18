發軍人5.65萬獎金！川普全國演說救民調兼甩鍋民主黨 堅稱美經濟將迎「史上最強繁榮」

search icon



鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電

美國總統川普周三 (17 日) 晚間在白宮發表全國電視演說，藉聖誕節契機向 145 萬美軍發放象徵性的 1776 美元(約 5.65 萬台幣)「戰士紅利」獎金支票，同時將近期經濟困境歸咎於前任總統拜登。

cover image of news article
發軍人5.65萬獎金！川普發表全國演說救民調兼甩鍋民主黨 堅稱美經濟將迎「史上最強繁榮」（圖：Shutterstock）

綜合《美聯社》、《哥倫比亞廣播公司 (CBS)》等美媒報導，這場約 20 分鐘的年終演說延續其競選風格，試圖在支持率持續下滑背景下，重塑輿論主導權，為 2026 年期中大選鋪路。


川普在演說中宣布，「支票已在寄送途中」，1776 美元的金額刻意呼應明年美國《獨立宣言》簽署 250 周年。川普聲稱，這筆資金將來自其關稅政策收益，旨在緩解軍人家庭財務壓力。

但現實是，川普任內加徵的進口關稅已經推高消費品價格。根據美國勞工統計局最新數據，自今年 4 月川普宣布對等關稅以來，美國消費者物價指數 (CPI) 年率從 2.3% 攀升至 3%，食品、住房和公用事業成本持續擠壓民眾錢包。

整場演說中，川普將經濟困境歸咎於拜登政府，「11 個月前我接手的是個爛攤子，現在正在修復」，並指著身後的華盛頓肖像稱「我們即將迎來世界從未見過的經濟」。

《美聯社》說，川普這番言論與拜登 2022 年面對通膨時的說辭如出一轍，但美國民眾感受截然不同。

儘管美股上漲、汽油價格回落，科技巨頭加碼 AI 投資，但就業市場疲軟成為致命傷。自 4 月以來，每月新增就業僅 1.7 萬人，失業率從 1 月的 4% 升至 4.6%。

此外，川普還試圖以「明年退稅刺激消費」、「房屋改革降低房貸利率」等承諾來安撫選民，但迴避了關稅政策對物價的直接影響。

在健保議題上，川普將保費上漲歸咎於《平價醫療法案》補貼到期，並要民主黨應為此負責。他提議直接向投保人發放補貼，而非保險公司，但未提出具體立法方案，與兩黨尋求的解決方案背道而馳。

川普此次演說時機微妙，他的支持率因經濟處理不當持續下滑。最新民調顯示，多數美國人對關稅推高物價、就業放緩感到沮喪，而川普在移民問題上的「大規模驅逐」政策雖在邊境管控上獲認可，卻未能贏得廣泛支持。

《美聯社》指出，傳統上，美國總統的電視演說應著重團結，但川普仍延續集會式激烈語調，甚至以近乎憤怒的語速回應民眾不滿。川普提到了「史上最激進住房改革計畫」，卻未透露細節，且強調工廠投資將提振美國製造業，也未說明資金來源，這種「大膽承諾 + 模糊執行」的模式，與川普任內政策執行軌跡高度相似。


文章標籤

川普1776拜登通膨美國經濟民調美軍獎金房市改革Fed利率平價醫療法案健保

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數98.3940.03%
美元/台幣31.528+0.01%

