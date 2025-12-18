發軍人5.65萬獎金！川普全國演說救民調兼甩鍋民主黨 堅稱美經濟將迎「史上最強繁榮」

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-12-18 13:35

美國總統川普周三 (17 日) 晚間在白宮發表全國電視演說，藉聖誕節契機向 145 萬美軍發放象徵性的 1776 美元(約 5.65 萬台幣)「戰士紅利」獎金支票，同時將近期經濟困境歸咎於前任總統拜登。

發軍人5.65萬獎金！川普發表全國演說救民調兼甩鍋民主黨 堅稱美經濟將迎「史上最強繁榮」（圖：Shutterstock）

綜合《美聯社》、《哥倫比亞廣播公司 (CBS)》等美媒報導，這場約 20 分鐘的年終演說延續其競選風格，試圖在支持率持續下滑背景下，重塑輿論主導權，為 2026 年期中大選鋪路。

川普在演說中宣布，「支票已在寄送途中」，1776 美元的金額刻意呼應明年美國《獨立宣言》簽署 250 周年。川普聲稱，這筆資金將來自其關稅政策收益，旨在緩解軍人家庭財務壓力。

但現實是，川普任內加徵的進口關稅已經推高消費品價格。根據美國勞工統計局最新數據，自今年 4 月川普宣布對等關稅以來，美國消費者物價指數 (CPI) 年率從 2.3% 攀升至 3%，食品、住房和公用事業成本持續擠壓民眾錢包。

整場演說中，川普將經濟困境歸咎於拜登政府，「11 個月前我接手的是個爛攤子，現在正在修復」，並指著身後的華盛頓肖像稱「我們即將迎來世界從未見過的經濟」。

《美聯社》說，川普這番言論與拜登 2022 年面對通膨時的說辭如出一轍，但美國民眾感受截然不同。

儘管美股上漲、汽油價格回落，科技巨頭加碼 AI 投資，但就業市場疲軟成為致命傷。自 4 月以來，每月新增就業僅 1.7 萬人，失業率從 1 月的 4% 升至 4.6%。

此外，川普還試圖以「明年退稅刺激消費」、「房屋改革降低房貸利率」等承諾來安撫選民，但迴避了關稅政策對物價的直接影響。

在健保議題上，川普將保費上漲歸咎於《平價醫療法案》補貼到期，並要民主黨應為此負責。他提議直接向投保人發放補貼，而非保險公司，但未提出具體立法方案，與兩黨尋求的解決方案背道而馳。

川普此次演說時機微妙，他的支持率因經濟處理不當持續下滑。最新民調顯示，多數美國人對關稅推高物價、就業放緩感到沮喪，而川普在移民問題上的「大規模驅逐」政策雖在邊境管控上獲認可，卻未能贏得廣泛支持。