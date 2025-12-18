鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-18 15:40

美國聯準會 (Fed) 周三 (17 日) 向銀行發布指引，鼓勵金融機構從事「特定創新活動」，是美國監管機構進一步歡迎新型業務與傳統金融融合的最新舉措。

Fed公布新指引 支持銀行從事創新與加密業務 (圖:Shutterstock)

Fed 金融監理副主席鮑曼 (Michelle Bowman) 在聲明中表示：「透過為負責任的創新產品與服務創造途徑，理事會正協助確保銀行業既安全穩健，同時又現代化、高效且有效率。」

Fed 當天撤回 2023 年的一項政策聲明，該聲明原本旨在對某些加密資產活動設限。然而，並非所有 Fed 官員都支持此變動。曾任金監副主席的 Fed 理事巴爾 (Michael Barr) 反對此決定，他在異議聲明中表示：「我無法同意撤銷現行政策聲明，並採納一項事實上會鼓勵監管套利、破壞公平競爭環境，並促進與維持金融穩定目標不一致的誘因的新政策。」

Fed 解釋，2023 年的政策聲明，曾將 Fed 監管的州會員銀行活動限制在由其他聯邦監管機構對銀行監管的同樣範圍，但隨著「金融體系與董事會對創新產品與服務的理解已經演進」，該政策已不再適用。

Fed 今年來對數位資產採取部分行動，例如考慮為金融科技 (fintech) 與加密公司提供所謂的「精簡」主帳戶 (skinny master accounts)，此舉可能讓企業在遵守特定限制的情況下，打通期待已久的銀行支付系統。