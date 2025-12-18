馬斯克放豪言：xAI三年內擊敗競爭對手 最快明年實現通用人工智慧

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-18 08:37

全球首富馬斯克似乎對旗下人工智慧公司的未來充滿信心，多位知情人士透露，上周馬斯克在人工智慧公司 xAI 舊金山總部召開的全員大會上告訴員工，只要 xAI 能挺過未來兩三年，就能擊敗競爭對手。

全球首富馬斯克。（圖：Shutterstock）

據《Business Insider》周四（18 日）報導，馬斯克表示，在研發超級智慧（一種超越人類智慧的人工智慧）、躋身全球頂尖人工智慧公司的競爭中，xAI 快速提升算力與數據處理能力的優勢將成為關鍵要素。

知情人士說，馬斯克提到，xAI 有望在未來幾年內實現通用人工智慧（一種與人類智慧相當甚至超越人類的人工智慧），最快 2026 年達成這一目標。

馬斯克曾在 11 月說，xAI 計劃明年初推出 Grok 5 模型，這款模型實現通用人工智慧的機率大約 10%。

知情人士還提到，馬斯克在會上告訴員工，xAI 相比其他人工智慧公司具備兩大優勢：一是每年可獲得約 200 億至 300 億美元的資金支持；二是能依托他旗下的其他公司協同發展。今年早些時候，特斯拉 (TSLA-US) 已將 Grok 納進電動車系統。

員工表示，總體來看，馬斯克對公司目前的進展頗為滿意。內部人士形容這場會議「氣氛熱烈」。