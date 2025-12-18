馬斯克放豪言：xAI三年內擊敗競爭對手 最快明年實現通用人工智慧
鉅亨網編譯鍾詠翔
全球首富馬斯克似乎對旗下人工智慧公司的未來充滿信心，多位知情人士透露，上周馬斯克在人工智慧公司 xAI 舊金山總部召開的全員大會上告訴員工，只要 xAI 能挺過未來兩三年，就能擊敗競爭對手。
據《Business Insider》周四（18 日）報導，馬斯克表示，在研發超級智慧（一種超越人類智慧的人工智慧）、躋身全球頂尖人工智慧公司的競爭中，xAI 快速提升算力與數據處理能力的優勢將成為關鍵要素。
知情人士說，馬斯克提到，xAI 有望在未來幾年內實現通用人工智慧（一種與人類智慧相當甚至超越人類的人工智慧），最快 2026 年達成這一目標。
馬斯克曾在 11 月說，xAI 計劃明年初推出 Grok 5 模型，這款模型實現通用人工智慧的機率大約 10%。
知情人士還提到，馬斯克在會上告訴員工，xAI 相比其他人工智慧公司具備兩大優勢：一是每年可獲得約 200 億至 300 億美元的資金支持；二是能依托他旗下的其他公司協同發展。今年早些時候，特斯拉 (TSLA-US) 已將 Grok 納進電動車系統。
員工表示，總體來看，馬斯克對公司目前的進展頗為滿意。內部人士形容這場會議「氣氛熱烈」。
知情人士透露，馬斯克還在會上暢想了建設太空資料中心的構想，以及他的火星移民計畫。他說特斯拉研發的 Optimus 人形機器人最終可能會負責管理這類外星資料中心。
延伸閱讀
- 從歷史高點下墜 特斯拉單日重挫4.6% 問題出在哪？
- 電動車逆風未退沒在怕？特斯拉股價狂甩美股七雄
- 告別美國進口！特斯拉德國超級工廠衝2027年起生產電池芯
- 【台股操盤人筆記】展望2026，聚焦AI龍頭供應鏈
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇