鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-18 15:00

在人工智慧 (AI) 基礎建設投資熱潮的支撐下，標普 500 指數今年累計上漲將近 18%，讓年初認為頂多只有個位數報酬率的預測不攻自破，而股市這番漲勢能否在 2026 年重演？動能能否從 AI 擴散到更廣泛族群？通膨與就業市場軟弱，是否會拖累股市？

2026年股市怎麼走？投資長們拆解多空情境 (圖:Shutterstock)

巴隆周刊 (Barron’s) 訪問的多位投資長說明自己預測的多頭與空頭情境，他們認為 2026 年市場關鍵在於：降息與財政刺激，能否抵銷高估值與集中風險，以及 AI 是否從投資熱潮走向實質獲利。

摩根士丹利財富管理公司投資長 Lisa Shalett

空頭：生成式 AI 推升失業、通膨回溫，若新任聯準會 (Fed) 主席過度寬鬆，恐陷入停滯性通膨，行情只剩少數 AI 巨頭撐盤。

基調：市場定價偏樂觀，2026 年震盪加劇，報酬溫和。

Grimes & Co. 執行長兼投資長 Kevin Grimes

多頭：降息和大規模財政刺激到位，若經濟轉弱，Fed 仍有政策空間。

空頭：長天期公債殖利率走高將壓抑風險資產。

基調：溫和報酬、波動升高。

Kestra Investment Management 投資長 Kara Murphy

多頭：非 AI 企業獲利復甦、資本支出受惠減稅，帶動行情健康擴散。

空頭：勞動市場惡化快於預期，或地緣政治突發風險。

基調：股債皆有「高個位數」上揚空間，偏好股票。

Brighton Jones Wealth Management 投資長 Brian Tall

多頭：AI 與大型科技股獲利續強、通膨降溫、政策不確定性下降。

空頭：新任 Fed 主席若失去市場信任，殖利率曲線可能劇烈反應。

基調：略偏多。

Crescent Grove Advisors 共同投資長 Andrew Krei

空頭：通膨頑強、估值與集中度風險浮現，AI 資本支出「只花錢不見回報」。

多頭：成長再加速、通膨降溫，AI 獲利開始兌現、行情擴散。