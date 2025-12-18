AI舉債疑慮延燒 軟銀股價一度下殺7%
鉅亨網編譯余曉惠
人工智慧 (AI) 基建支出疑慮延燒，亞股周四 (18 日) 追隨美股走低，投資人在高估值疑慮中脫手科技股，日本軟銀集團 (Softbank) 一度下挫逾 7%。
軟銀周四開盤一度下跌 7.25%，在日經 225 指數中跌幅最大，稍後收復部分失土，截稿前仍跌 3.8%。
日本一些科技股也普遍下挫，半導體設備商安德萬測試 (Advantest) 一度跌 5%，雷泰光電 (Lasertec)、瑞薩電子 (Renesas)、東京威力科創 (Tokyo Electron) 跌幅介在 3-4% 之間。
日本日經 225 指數、南韓 Kospi 指數周四均下跌逾 1%，三星電子跌 1.6%。台灣加權指數跌 0.3%，台積電 (2330-TW) 下挫 3.5%。
這波跌勢始於美國，那斯達克綜合指數周三挫跌 1.81%，領跌個股包括甲骨文 (Oracle)(ORCL-US)、博通 (Broadcom)(AVGO-US)、輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 等 AI 概念股。
引發賣壓的主因是，英國金融時報 (FT) 周三報導，甲骨文主要合作夥伴 Blue Owl Capital，已經決定不再支援預定在密西根州建設、規模 100 億美元的資料中心。甲骨文上周才否認與 OpenAI 合作的資料中心部分計劃將延後到 2028 年。
聚焦科技投資的軟銀，過去一個月來股價劇烈波動，反映對 AI 支出的疑慮主導市場情緒。軟銀今年初宣布將攜手 OpenAI、甲骨文等夥伴投資美國的「星際之門」(Stargate) 計畫，9 月進一步宣布在星際之門架構下，新增五座美國資料中心據點。
東京金融服務公司 Monex Group 的專家董事 Jesper Koll 表示，資料中心、電力中心以及各類 AI 硬體關鍵設備中，有相當大一部分是「日本製，而且只能在日本生產」。這也使得日本科技股、特別是 AI 相關股票，對任何有關美國科技支出放緩的疑慮，顯得更加脆弱。
延伸閱讀
- 「我哭著賣掉輝達！」軟銀孫正義爆心聲：只為加碼投資OpenAI
- 軟銀受AI與OpenAI佈局影響！股價自高點下跌40%
- Gemini 3模型強勢崛起 軟銀因「過度押注」OpenAI暴跌
- AI新創主宰2025募資市場 資金高度集中在OpenAI、Anthropic
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇