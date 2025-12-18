search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

AI舉債疑慮延燒 軟銀股價一度下殺7%

鉅亨網編譯余曉惠

人工智慧 (AI) 基建支出疑慮延燒，亞股周四 (18 日) 追隨美股走低，投資人在高估值疑慮中脫手科技股，日本軟銀集團 (Softbank) 一度下挫逾 7%。

cover image of news article
AI舉債疑慮延燒 軟銀股價一度下殺7% (圖:Reuters/TPG)

軟銀周四開盤一度下跌 7.25%，在日經 225 指數中跌幅最大，稍後收復部分失土，截稿前仍跌 3.8%。


日本一些科技股也普遍下挫，半導體設備商安德萬測試 (Advantest) 一度跌 5%，雷泰光電 (Lasertec)、瑞薩電子 (Renesas)、東京威力科創 (Tokyo Electron) 跌幅介在 3-4% 之間。

日本日經 225 指數、南韓 Kospi 指數周四均下跌逾 1%，三星電子跌 1.6%。台灣加權指數跌 0.3%，台積電 (2330-TW) 下挫 3.5%。

這波跌勢始於美國，那斯達克綜合指數周三挫跌 1.81%，領跌個股包括甲骨文 (Oracle)(ORCL-US)、博通 (Broadcom)(AVGO-US)、輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 等 AI 概念股。

引發賣壓的主因是，英國金融時報 (FT) 周三報導，甲骨文主要合作夥伴 Blue Owl Capital，已經決定不再支援預定在密西根州建設、規模 100 億美元的資料中心。甲骨文上周才否認與 OpenAI 合作的資料中心部分計劃將延後到 2028 年。

聚焦科技投資的軟銀，過去一個月來股價劇烈波動，反映對 AI 支出的疑慮主導市場情緒。軟銀今年初宣布將攜手 OpenAI、甲骨文等夥伴投資美國的「星際之門」(Stargate) 計畫，9 月進一步宣布在星際之門架構下，新增五座美國資料中心據點。

東京金融服務公司 Monex Group 的專家董事 Jesper Koll 表示，資料中心、電力中心以及各類 AI 硬體關鍵設備中，有相當大一部分是「日本製，而且只能在日本生產」。這也使得日本科技股、特別是 AI 相關股票，對任何有關美國科技支出放緩的疑慮，顯得更加脆弱。


文章標籤

軟銀孫正義軟體銀行AIAI泡沫AI支出甲骨文星際之門OpenAI

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數27468.53-0.21%
NASDAQ22693.32-1.81%
台積電1430+0.00%
甲骨文180.06-4.55%
博通326.02-4.48%
輝達170.94-3.82%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty