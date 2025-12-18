分析師示警：特斯拉電動車本業每股只值30美元
據《Yahoo Finance》報導，特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 目前的交易方式，更像是一家未來型的人工智慧 (AI) 巨頭，主要受惠於近期無人計程車 (Robotaxi) 的利多進展。但若仔細檢視，其核心的電動車製造與銷售業務，實際價值可能僅占其市值一小部分。
William Blair 能源研究主管 Jed Dorsheimer 在接受節目《Opening Bid》訪問時表示，「市場愈來愈從自動駕駛與能源的角度來看待特斯拉。」
Dorsheimer 指出，以能源與基礎建設的分析視角來評估特斯拉，公司估值出現明顯落差。「汽車業務的權重其實被大幅淡化了，我們在部分加總分析中指出，汽車本業每股價值其實只有大約 30 到 40 美元。」
特斯拉股價周三雖跌逾 4%，但過去幾日表現強勁，並創下歷史新高。與此同時，道瓊與標普 500 指數卻因就業數據顯示失業率上升至 4.6% 而走弱。
特斯拉這波漲勢，主要來自於德州奧斯汀 Robotaxi 測試的報導，以及市場逐漸相信特斯拉正成功從一家陷入困境的電動車製造商，轉型為自動駕駛領域的重量級玩家。
在 Dorsheimer 看來，目前股價幾乎完全是對尚未完全實現的未來下注。他認為這場「轉型」其實已經完成——市場不再以電動車交付量來評價特斯拉，而是聚焦在其機器人與 AI 的進展。
根據他的分析，自動駕駛如今已占特斯拉整體價值超過 70%，包括長期承諾的 Robotaxi 平台以及人形機器人 Optimus。
Dorsheimer 補充道，「能源業務的成長也非常明顯，其價值已經與汽車業務相當，甚至可能略高。」從部分加總的角度來看，若扣除市場對自動駕駛軟體與能源儲存事業的高度期待，剩下的電動車公司本體，相對目前股價顯得大幅被高估。
這樣的懷疑也來自於執行風險。儘管股價反映的是對未來的想像，但特斯拉短期的營收與獲利，仍高度依賴競爭加劇、且面臨監管逆風的全球電動車市場。
就在本周，加州監管機構對特斯拉「Autopilot」的行銷用語提出疑慮，要求公司在 90 天內澄清或移除相關描述，這再次提醒市場，通往完全自駕的道路充滿法律與技術障礙。對於在接近每股 480 美元價位進場的投資人而言，容錯空間相當有限。一旦 Robotaxi 時程再次延宕——而這種情況過去已多次發生——市場可能不得不重新審視那個「每股只值 30 美元」的電動車本業。
儘管如此，Dorsheimer 仍看好特斯拉長期的能源布局，並指出能源事業是市場尚未充分重視、卻極具潛力的未來獲利引擎。
