《大賣空》貝瑞高喊「熊來了」：RMPs計畫凸顯美銀行體系的脆弱 特別點名輝達、特斯拉

鉅亨網新聞中心 2025-12-18 04:30

近日，電影《大賣空》（Big Short）主角原型、因成功預測 2008 年金融危機而聞名的麥可 · 貝瑞對美國股市的走勢發出了嚴厲警告。他在社群平台 X 上分享了一張圖表，顯示美國家庭持有的股票財富已大幅超過房地產財富。這現像在歷史上僅在上世紀 60 年代末和 90 年代末出現過，貝瑞指出，這兩次之後均迎來了持續數年的熊市。

（圖：Shutterstock)

貝瑞在圖表下評論稱，未來 5 到 10 年內可能會出現熊市，許多網友對此表示贊同，認為圖表「用平靜的聲音大聲宣告了危險」。然而，也有部分網友對此表示質疑，認為由於購屋成本高昂，投資人只能選擇股市。同時，有人指出，指數投資的普及可能導致圖表數據的扭曲，且未考慮技術突破的影響。

此外，貝瑞近期頻繁發聲，特別是在 12 月 11 日引用《金融時報》的文章，指出聯準會開始「儲備管理購買」（RMPs）的計劃，顯示出美國銀行體系的脆弱。聯準會決定停止縮減資產負債表，並準備每月購買 350 億至 450 億美元的國債。

RMPs (Reserve Management Purchases) 指的是美國聯準會（Fed）自 2025 年 12 月起啟動的「儲備管理購買計畫」，旨在透過在公開市場購買短期國庫券來管理銀行體系準備金，以維持金融市場穩定，配合降息並與財政部債券發行策略調整，產生類似量化寬鬆（QE）的效果，影響市場利率。

貝瑞對此表示：「如果美國銀行系統在沒有美聯準會超過 3 兆美元的『生命維持』下無法運作，這並不是實力的象徵，而是脆弱的跡象。」

貝瑞進一步分析，聯準會在每次危機後擴大資產負債表以避免銀行體系的資金壓力，而這一動態可能解釋了股市的強勁表現。他警告，這種做法的極限可能是美國債券市場的全面國有化，即聯準會擁有全部 40 兆美元的美國債務。他呼籲投資者保持警惕。