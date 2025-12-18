大型投資人樂觀情緒創四年半新高 為何美銀卻說這是最大逆風？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-18 05:02

美銀最新調查顯示大型投資人情緒創多年新高，但該行警告過度樂觀可能觸發賣出訊號。

該調查在美銀全球投資策略團隊在首席策略師 Michael Hartnett 領導下完成，共有 203 位管理 5,690 億美元資產的參與者對市場和經濟發表看法。

調查結果顯示，這是美銀近年來最樂觀的調查報告。以下是五大重點發現：

1. 大型投資人情緒創 2021 年 7 月以來新高

美銀的情緒指標結合成長預期、現金水位和股票配置，12 月升至四年半以來最高水準。

2. 總體經濟樂觀情緒和獲利預期創 2021 年 8 月以來新高

美銀指出，總體經濟樂觀情緒來自投資人相信「高溫運行」交易策略，特徵是強勁成長、財政刺激，以及政策可能容忍較高的通膨。

同時，獲利成長預測達到數年高點，這在歷史上一直是推動股市上漲的最大動力，這項看法也與華爾街其他機構一致。

3. 風險資產配置創 2022 年 2 月以來新高

這項指標結合股票和大宗商品的配置比重。美銀表示，風險資產配置增加顯示製造業可能加速成長。

4. 全球經濟成長預期創 2021 年 8 月以來新高

預期全球經濟走強的受訪者淨百分比在 12 月飆升至 18%。美銀表示：「經濟預期正在追上股價。」

5. 現金水位創歷史新低

圖: 商業內幕

基金經理人的現金配置降至歷史低點。美銀指出，這是雙面刃：一方面，投資人積極投入資金代表對市場有信心，是看漲訊號；另一方面，現金減少意味後續買盤火力降低，可能形成上漲阻力。

過度樂觀恐成最大逆風

然而美銀的分析藏著警訊：基金經理人越樂觀，該行逆向指標「多空指數」就越接近發出賣出訊號。策略師直言，過度看漲的部位已成為「風險資產最大的逆風」。