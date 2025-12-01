鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-18 03:44

據《CNBC》周三 (17 日) 報導，亞馬遜 (AMZN-US) 周三證實，通用人工智慧 (AGI) 部門主管 Rohit Prasad 將於年底離職。執行長賈西 (Andy Jassy) 表示，AI 技術已進入關鍵發展期，公司將重組 AI 團隊，由資深副總裁 Peter DeSantis 領導擴大後的新部門。

賈西在部落格貼文中表示，公司將重組 AGI 部門，擴大為新部門，還將納入晶片開發和量子運算團隊。新部門將由 Peter DeSantis 領導，他在亞馬遜任職 27 年，目前擔任雲端部門資深副總裁。

‌



挑戰 OpenAI、Google

市場一直認為亞馬遜在 AI 產品開發上落後競爭對手。該公司發布自家基礎模型 Nova，與 OpenAI、Google(GOOGL-US) 和 Anthropic 競爭。亞馬遜也推出自研 Trainium AI 晶片，挑戰輝達 (NVDA-US)。

「有了既有基礎和目前的進展，加上 Peter 的領導，我們已做好準備引領市場，為客戶提供有意義的能力。」賈西寫道：「我很期待這個團隊將打造什麼，以及這些技術將如何形塑亞馬遜的未來。」

新主管背景

DeSantis 將直接向賈西匯報，公司也任命 Pieter Abbeel 領導 AGI 部門的前沿模型研究團隊，他是在 2024 年亞馬遜收購機器人新創 Covariant 後加入公司。

DeSantis 於 1998 年加入亞馬遜，從 AWS 早期擔任總經理開始，2016 年升任資深副總裁。根據他的 LinkedIn，過去四年他領導 AWS 運算產品團隊，包括運算、儲存、資料庫、資安和客製化晶片開發。