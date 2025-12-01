鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-18 01:44

中國高階晶片製造商沐曦周三 (17 日) 在上海掛牌，股價一度暴漲 755%，收盤漲幅 692%。繼本月初摩爾線程 IPO 首日飆漲 425% 後，中國本土 AI 晶片廠再掀投資熱潮。包含寒武紀、摩爾線程和沐曦在內的中國算力三雄總市值已突破 1 兆元人民幣。

中國新創晶片廠沐曦掛牌首日股價一度暴漲755%。(圖:Shutterstock)

沐曦 (688795-CN) 以每股 104.66 元人民幣定價，募資約 5.858 億美元 (約 40 億人民幣)。掛牌後股價一度飆升至 895 元，漲幅高達 755%，隨後回落至 730.34 元，最終收盤報 829 元，漲幅 692%。

這是繼本月初摩爾線程 (688285-CN) IPO 募資 11 億美元、首日暴漲 425% 後，中國 AI 晶片股再次掀起投資熱潮。上述兩間公司都提供用於運行和訓練 AI 工具的 GPU 晶片。

算力三雄市值破兆

中國央視報導，截至目前，包括寒武紀 (688256-CN)、摩爾線程和沐曦三家公司，總市值已突破 1 兆元人民幣。

據相關機構估算，2025 年中國 AI 晶片市場規模將達到 1,780 億元人民幣。沐曦本次募資將重點投向新型高性能 GPU 研發及產業化項目，目前產品已部署於 10 多個 AI 資料中心。

投資人押注中國晶片自主化

麥格理分析師 Eugene Hsiao 表示，投資人對中國 AI 晶片 IPO 的熱情，部分來自長期預期中國將建立自給自足的半導體生態系統。「要做到這一點，你需要摩爾線程、沐曦這些廠商。投資人看這些 IPO 時，隱含民族主義考量。」不過他強調，主要驅動力還是企業成長潛力。

Tech Buzz China 創辦人馬睿表示，美國出口管制「在中國為高階晶片創造了一個受保護的市場空間」。在政策支持和資本環境加持下，國產 GPU 企業如今面臨的條件「遠優於以往」。

她指出：「摩爾線程、寒武紀、沐曦、壁仞科技和燧原科技等公司，正吸引大量投資人關注。」

AI 應用落地推動需求

此外，中國 AI 應用在製造業、金融、能源、醫療等領域加速落地，推動國產算力需求快速成長。

上海電影製片廠近日推出中國首部超百分鐘生成式 AI 擬真人劇集，製作周期縮短三分之二，成本大幅降低。上海電影技術廠副總經理郗岳表示：「預計到 2026 年可以實現百部以上的生成式 AI 專案規模化製作。」

南方電網的垂直大模型「大瓦特」，每日使用量從年初 1,000 萬次成長到 12 月的 4,000 萬次，主要用於電力巡檢、故障排查。TCL 工廠的顯示面板生產線部署垂直大模型後，相關 AI 應用創造綜合效益超過 10 億元人民幣。

美中晶片競爭持續

美中兩國持續在 AI 領域競爭。華盛頓對輝達 (NVDA-US) 高階晶片實施出口限制，北京則鼓勵科技企業多用國產晶片。

輝達目前主導 GPU 市場，受全球 AI 熱潮推動，已成為全球市值最高公司。雖然沐曦和摩爾線程規模遠不及輝達，但分析師指出，投資人看重的是中國加快發展晶片產業、未來有望挑戰這家美國巨頭的潛力。

不過川普上周表示，他已與習近平達成協議，允許輝達向中國出口較先進的 H200 晶片。H200 技術上落後輝達最尖端產品約 18 個月，而後者仍禁止出口至中國。

這顯示川普正逐步鬆綁前任拜登時期的出口管制政策。相關限制最早於 2022 年實施，理由是國安考量，包括擔憂中國軍方在技術上超越美國。