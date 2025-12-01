鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電
中國高階晶片製造商沐曦周三 (17 日) 在上海掛牌，股價一度暴漲 755%，收盤漲幅 692%。繼本月初摩爾線程 IPO 首日飆漲 425% 後，中國本土 AI 晶片廠再掀投資熱潮。包含寒武紀、摩爾線程和沐曦在內的中國算力三雄總市值已突破 1 兆元人民幣。
沐曦 (688795-CN) 以每股 104.66 元人民幣定價，募資約 5.858 億美元 (約 40 億人民幣)。掛牌後股價一度飆升至 895 元，漲幅高達 755%，隨後回落至 730.34 元，最終收盤報 829 元，漲幅 692%。
這是繼本月初摩爾線程 (688285-CN) IPO 募資 11 億美元、首日暴漲 425% 後，中國 AI 晶片股再次掀起投資熱潮。上述兩間公司都提供用於運行和訓練 AI 工具的 GPU 晶片。
據相關機構估算，2025 年中國 AI 晶片市場規模將達到 1,780 億元人民幣。沐曦本次募資將重點投向新型高性能 GPU 研發及產業化項目，目前產品已部署於 10 多個 AI 資料中心。
麥格理分析師 Eugene Hsiao 表示，投資人對中國 AI 晶片 IPO 的熱情，部分來自長期預期中國將建立自給自足的半導體生態系統。「要做到這一點，你需要摩爾線程、沐曦這些廠商。投資人看這些 IPO 時，隱含民族主義考量。」不過他強調，主要驅動力還是企業成長潛力。
Tech Buzz China 創辦人馬睿表示，美國出口管制「在中國為高階晶片創造了一個受保護的市場空間」。在政策支持和資本環境加持下，國產 GPU 企業如今面臨的條件「遠優於以往」。
她指出：「摩爾線程、寒武紀、沐曦、壁仞科技和燧原科技等公司，正吸引大量投資人關注。」
此外，中國 AI 應用在製造業、金融、能源、醫療等領域加速落地，推動國產算力需求快速成長。
上海電影製片廠近日推出中國首部超百分鐘生成式 AI 擬真人劇集，製作周期縮短三分之二，成本大幅降低。上海電影技術廠副總經理郗岳表示：「預計到 2026 年可以實現百部以上的生成式 AI 專案規模化製作。」
南方電網的垂直大模型「大瓦特」，每日使用量從年初 1,000 萬次成長到 12 月的 4,000 萬次，主要用於電力巡檢、故障排查。TCL 工廠的顯示面板生產線部署垂直大模型後，相關 AI 應用創造綜合效益超過 10 億元人民幣。
美中兩國持續在 AI 領域競爭。華盛頓對輝達 (NVDA-US) 高階晶片實施出口限制，北京則鼓勵科技企業多用國產晶片。
輝達目前主導 GPU 市場，受全球 AI 熱潮推動，已成為全球市值最高公司。雖然沐曦和摩爾線程規模遠不及輝達，但分析師指出，投資人看重的是中國加快發展晶片產業、未來有望挑戰這家美國巨頭的潛力。
不過川普上周表示，他已與習近平達成協議，允許輝達向中國出口較先進的 H200 晶片。H200 技術上落後輝達最尖端產品約 18 個月，而後者仍禁止出口至中國。
這顯示川普正逐步鬆綁前任拜登時期的出口管制政策。相關限制最早於 2022 年實施，理由是國安考量，包括擔憂中國軍方在技術上超越美國。
中國信通院人工智慧所所長魏凱表示：「AI 模型能力不斷提升，需要算力和數據支持。單晶片能力提升是一方面，同時還要用軟體方法把多個晶片協同調度起來，讓算力效能持續提升。」
