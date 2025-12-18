鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-18 07:50

螞蟻集團 (688688-CN) 旗下 AI 健康應用「阿福」近日宣布推出重大升級版本，以「健康陪伴 + 專業問答」的雙重定位迅速引發關注。這款以 AI 技術為核心的健康管理工具，目前已累積超 1500 萬月活躍用戶，成為中國首個躋身 AI 應用程式前五名的垂直類健康產品，並在新版本發布隔天，便登頂蘋果應用商店免費下載榜前三名。

馬雲下個帝國？螞蟻「阿福」衝上蘋果應用榜前三+1500萬月活用戶 有望成為國民級AI App(圖取自螞蟻集團微博)

「阿福」的走紅，直擊當代健康管理的痛點。深夜身體不適不知是否就醫、體檢報告專業術語晦澀難懂、減肥戒菸屢屢半途而廢，這些細碎卻真實的需求，在傳統搜尋和社群平台難以獲得可靠答案，而「阿福」則透過 AI 技術填補了「生活與醫院之間」的服務空白，用戶可透過文字、語音、圖像多種形式提問，甚至拍攝皮膚、藥盒或體檢報告獲取解讀。

‌



針對「不會問」的用戶，「AI 診室」模式會模擬醫生追問，引導補充關鍵訊息，提升回答準確性。

這些技術背後是螞蟻自研醫療大模型的支撐。模型可解析 99% 的體檢報告類型，皮膚辨識準確率達 95%，並透過「分析 - 解釋 - 參考建議」的邏輯，幫助使用者科學理解身體訊號。

更值得注意的是，「阿福」並非簡單的問答工具，而是透過「健康小日記」「健康小目標」「健康小提醒」等功能，融入用戶日常生活，像是心率、飲食、體重波動紀錄，設定減重或戒菸計劃，接入華為、蘋果等 9 大品牌智慧裝置同步數據，甚至為家人建立共享健康檔案。這種「陪伴型」設計讓健康管理從被動諮詢變成主動習慣，尤其契合年輕族群需求。

「阿福」的爆發性成長印證了健康 AI 的市場潛力。自 2025 年 6 月上線以來，僅 4 個月月活突破千萬，目前月活複合成長率達 83.4%，遠超產業 13.5% 的平均水平，其中 55% 用戶來自三線及以下城市，凸顯普惠屬性。

這一成績的取得離不開螞蟻集團在醫療領域的長期佈局，該平台已接入 30 萬名醫生、5000 餘家醫院，六位國家院士及 500 多位名醫開設「AI 分身」提供科普諮詢，多地衛健委將其納入「家庭醫生」簽約服務，形成線上線下協同網絡。

螞蟻集團相關負責人表示，「阿福」的目標不僅是解決健康問題，更要成為使用者的「長期夥伴」。