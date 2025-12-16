鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-12-16 09:00

中國算力進入資本收割期！GPU四小龍衝刺上市 沐曦股份17日登科創版。(圖:shutterstock)

沐曦股份：科創板重磅新星 17 日登場

繼摩爾線程成功上市後，聚焦雲端智慧算力市場的沐曦股份（688802）也將於 17 日登陸上海證券交易所科創板。本次發行募資規模約 41.97 億元人民幣，在網下詢價階段即引發搶購熱潮，並獲得國家人工智慧產業投資基金等戰略配售。

沐曦的核心產品涵蓋智算推理（曦思 N 系列）、訓推一體 / 通用運算（曦雲 C 系列）和圖形渲染（曦彩 G 系列）。其中，其首款全國產通用 GPU 曦雲 C600 已實現全流程國產供應鏈閉環，綜合性能表現亮眼。

壁仞科技：進軍香港獲備案 加速國際化

高效能通用 GPU 領域的壁仞科技正式獲得中國證監會備案，擬在香港聯合交易所上市，並同步啟動境內未上市股份「全流通」。此舉將加速壁仞科技的國際資本佈局，該公司目前估值已達 155 億元人民幣。

中國算力市場百花齊放 寒武紀率先獲利

摩爾線程於 12 月 5 日登陸科創板，憑藉巨額打新收益刷新紀錄，目前市值已躋身 A 股前三甲，達人民幣 3595 億元。該公司業務佈局最廣，涵蓋 AI 智算、圖形渲染和智慧座艙，但仍處於擴張性虧損期，預計最快於 2027 年實現盈利。

寒武紀選擇 AI 專用晶片技術路線，已在科創板站穩腳跟，目前總市值穩守 5600 億元以上。作為該領域的「三劍客」中，寒武紀已率先在 2024 年第四季度實現單季盈利，並在 2025 年前三季度實現連續盈利，累計淨利潤達 16.05 億元，營業收入年增長超 23 倍，展現出強大的經營槓桿效應。

沐曦股份儘管營收規模較小，且高度依賴單一產品「曦雲 C500 系列」，但其產銷率已在 2025 年開始突破 100%，進入創收加速階段，預計最早於 2026 年實現損益平衡。

燧原科技也已啟動科創板上市輔導，未來國產算力領域的資本競賽將愈發激烈。