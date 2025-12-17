鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-17 15:40

最新數據顯示，全球半導體市場在今年第三季迎來歷史性突破，產業營收飆升至 2163 億美元，季增 14.5%，首次單季突破 2000 億美元大關。這一增速遠超季節性預期，先前市場對今年第三季季增率估值僅為 5%，而歷史同期平均增幅約為 7%。若維持目前成長速度，2025 年半導體營收可望突破 8000 億美元大關。

根據調研機構 Omdia 發布的最新數據，此次成長核心動力來自 AI 和記憶體晶片兩大領域。AI 需求持續高漲，帶動輝達等重量級企業業績飆漲，記憶體晶片市場同樣表現強勁，DRAM 和高頻寬記憶體 (HBM) 價格因供需緊張大幅上漲。

Omdia 指出，值得注意的是，本輪成長並非僅由少數領域拉動，而是呈現全行業復甦態勢。今年第三季，即便剔除輝達和記憶體晶片的貢獻，其餘半導體細分市場季增率仍超 9%，顯示產業已從局部過熱轉向均衡發展。

對比 2024 年，當時半導體營收雖突破 6500 億美元，但成長高度依賴輝達和記憶體晶片，其餘類股僅微增 1%，而 2025 年市場結構顯著優化，AI 推理工作負載擴大推動傳統記憶體與高效能記憶體需求同步激增，形成多點開花的局面。

Omdia 資深首席分析師 Lino Jeng 指出，今年第四季全球半導體市場的營收可望再創新高，這一動能恐將延續至 2026 年。

數據也顯示，產業競爭格局進一步集中，前四大企業輝達、三星、SK 海力士和美光合計佔據全球逾 40% 的營收份額，凸顯 AI 與高階記憶體產品的主導地位，其中輝達憑藉 AI 晶片統治力穩居榜首，三大記憶體廠商則受惠於 HBM 技術迭代與產能擴張。