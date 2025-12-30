從抵制到接受：美國35所大學已購入70萬份ChatGPT許可「AI素養」成教學方向

鉅亨網新聞中心 2025-12-30 07:20

OpenAI 已向約 35 所美國公立大學銷售超過 70 萬份 ChatGPT 許可，在高等教育領域建立了顯著影響力。根據《彭博社》審查的採購訂單，這些學校以每位用戶每月僅幾美元的價格獲取批量訪問權限，相比個人用戶每月 20 美元的標準費用有大幅折扣。教育管理者的態度也從最初對學術作弊的擔憂轉向將 AI 素養視為未來職場必備技能。

（圖：REUTERS/TPG）

這種廣泛部署標誌著教育機構對 AI 的態度發生了顯著變化，逐漸認識到 AI 是未來勞動力訓練的必要組成部分。亞利桑那州立大學本科教育副教務長 Anne Jones 表示：「未來不會有人選擇不使用 AI。雇主需要具備 AI 操作能力的員工。」該校已為全體師生購買了 ChatGPT 訂閱服務。

學校購買大量訂閱服務每位用戶每月僅需幾美元，相比個人教育用戶 20 美元 / 月和企業用戶 60 美元 / 月的價格，具有顯著優惠。這種策略類似於科技業長期慣例，即向學生提供折扣產品，將其培養為長期用戶，使 ChatGPT 在學生 AI 助理市場上具有顯著優勢。相較之下，微軟的 Copilot 在大學市場的滲透較為有限，教師使用比例高於學生。