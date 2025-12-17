德國總理默茨：美國主導的和平時代已成過去、歐洲須加強安全自主
德國總理默茨近日在基社盟代表大會上直言，過去被視為「美國治下的和平」時代已經落幕。
他直言，這段和平不再存在於現實生活中，對歐洲人和德國人而言，回想過去毫無意義。
默茨指出，美國如今為了自身利益採取手段極為無情，雖然目前未爆發戰爭，但和平氛圍已不復存在。
默茨表示，世界政治與經濟格局正在經歷深刻變化，歐洲正處於這一轉型的中心。尤其今年美國實施的新關稅政策，對歐美關係造成明顯影響，使跨大西洋合作面臨根本性挑戰。
近期，美國總統川普接受《Politico》專訪時，對歐洲移民政策提出尖銳批評。他認為，歐洲國家過於追求「政治正確」，導致國力衰退。
川普指出，英國、德國、波蘭和瑞典等國面臨因移民問題而產生的嚴重挑戰。
這番言論與白宮 12 月初發布的國家安全戰略報告不謀而合。報告將歐洲政策批評與美國核心利益掛鈎，強調西半球優先，並認為歐洲因移民及過度監管而面臨潛在危機，同時淡化恐怖威脅，凸顯亞太地區大國競爭的重要性。
對於美國的批評，默茨表示並不意外。他認為，部分內容可以理解，但也有不可接受之處。
他強調，歐洲不應依賴美國來維護民主，即便民主面臨挑戰，歐洲也有能力自行應對。
默茨呼籲歐洲國家在安全政策上更加自主，減少對美國的依賴。他指出，德國和歐洲整體的目標是「保障大陸的自由、安全與和平」，並希望美國能在此道路上與歐洲同行。
他表示：「如果美國無法合作，我們至少應在思想上準備，並逐步在現實中實現安全自主。」
