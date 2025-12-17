鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-17 18:30

輝達股價抗泡沫疑慮！瑞銀：疑慮被過度放大、未看到投資泡沫跡象。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，輝達股價在早盤一度下跌，但收盤仍上漲 0.81%，收於每股 177.72 美元。同時，標普 500 指數下跌 0.24%。

‌



瑞銀全球財富管理首席投資長 Mark Haefele 週二（16 日）在報告中指出：「雖然我們預期全球 AI 資本支出在未來數年將持續增加，但我們並未看到投資泡沫的跡象。」

根據瑞銀預估，全球 AI 資本支出將從今年的 4,230 億美元增加至 2026 年的 5,710 億美元。

到 2030 年，AI 的總可達市場營收潛力將達 3.1 兆美元，顯示未來五年的年複合成長率約為 30%。

瑞銀進一步指出，隨著 AI 的應用從消費者聊天機器人擴展至企業與產業領域，估計所需的運算能力將遠超過現有基礎設施的規模。