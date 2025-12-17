輝達股價抗泡沫疑慮！瑞銀：疑慮被過度放大、未看到投資泡沫跡象
鉅亨網編譯莊閔棻
近期市場對人工智慧（AI）泡沫的擔憂一度對輝達 (NVDA-US) 股價造成壓力，但瑞銀（UBS）策略分析師在最新報告中指出，這些泡沫疑慮被過度放大。
根據《巴隆周刊》報導，輝達股價在早盤一度下跌，但收盤仍上漲 0.81%，收於每股 177.72 美元。同時，標普 500 指數下跌 0.24%。
其他晶片製造商中，超微半導體 (AMD-US) 上漲 0.77%，博通 (AVGO-US) 上漲 0.44%，但博通在過去五個交易日累計下跌 16%。
瑞銀全球財富管理首席投資長 Mark Haefele 週二（16 日）在報告中指出：「雖然我們預期全球 AI 資本支出在未來數年將持續增加，但我們並未看到投資泡沫的跡象。」
根據瑞銀預估，全球 AI 資本支出將從今年的 4,230 億美元增加至 2026 年的 5,710 億美元。
到 2030 年，AI 的總可達市場營收潛力將達 3.1 兆美元，顯示未來五年的年複合成長率約為 30%。
瑞銀進一步指出，隨著 AI 的應用從消費者聊天機器人擴展至企業與產業領域，估計所需的運算能力將遠超過現有基礎設施的規模。
在企業布局方面，輝達週一（15 日）宣布收購位於美國猶他州的軟體公司 SchedMD。該公司提供高效能運算與 AI 的開源工作負載管理系統，但交易條款並未公開。
延伸閱讀
- Google創辦人布林談AI與Gemini：評估Google AI、創業教訓與學習建議
- 小米突然發表新AI模型！媲美DeepSeek-V3.2、把手機的性價比捲到AI
- WSJ解析本輪AI股大崩盤：一場暴雨引發的全球股市慘案
- Google創辦人布林談AI與Gemini：評估Google AI、創業教訓與學習建議
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇