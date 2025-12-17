鉅亨網編譯余曉惠
華爾街日報 (WSJ) 周二 (16 日) 報導，知情人士透露，美國總統川普將於周三與另一名聯準會 (Fed) 主席候選人面談：Fed 現任理事華勒 (Christopher Waller)。
川普上周與 Fed 前理事華許 (Kevin Warsh) 面談，結束後他表示，華許和白宮國家經濟委員會 (NEC) 主任哈塞特 (Kevin Hassett)，是他名單上的首要人選。
川普這番話讓本月初看起來幾乎底定的 Fed 主席爭霸賽，局勢再次變得撲朔迷離。有分析師指出，川普在這場選擇上像是在玩《誰是接班人》(The Apprentice)，也就是他曾主持的真人秀競賽節目。
美國財長貝森特 (Scott Bessent) 周二稍早表示，白宮本周仍將就 Fed 主席人選進行一到兩場面談，川普可能在 1 月初公開人選。
華勒由川普提名進入 Fed 理事會，並在 2020 年、川普任期即將結束之際獲參議院確認。他今年已成為 Fed 內部降息派的主要倡議者之一：Fed 在最近三次會議中，每次都降息 1 碼 (25 個基點)，不過在 Fed 上一次按兵不動、也就是 7 月的會議上，華勒力排眾議投下反對票，主張應該降息。
根據華爾街日報 10 月對經濟學家的調查，在所有被納入考量的 Fed 主席人選中，華勒為首選。
華爾街對華勒評價普遍正面，原因在於，華勒今年為降息提出在 Fed 內部最具邏輯一致性的論點，也被視為是有能力在內部分歧的情況下斡旋的人物。
華勒支持降息的多項論點，已被 Fed 主席鮑爾所採納，而鮑爾正面臨其他官員因擔憂通膨風險而提出的反對聲浪。
不過華爾街日報指出，外界仍認為華勒勝算不高，原因包括他不像華許與哈塞特那樣，與川普有私交。
此外，部分接近川普的人士對華勒曾在 2024 年 9 月投票支持一次性降息 2 碼 (50 個基點) 感到不滿，當時川普尚未確定連任，他們認為這樣的立場不夠「忠誠」。
川普至今仍對 2017 年提名鮑爾出任 Fed 主席的決定極為不滿。他上周接受專訪時表示，這次他希望更加謹慎，因為當年是依照時任財政部長米努勤 (Steven Mnuchin) 給予的「錯誤建議」。
Waller 預定於周三上午在紐約發表經濟前景演說。
下一篇