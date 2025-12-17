Fed波斯提克：通膨仍高 明年沒有理由降息

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2025-12-17 05:55

綜合外電報導，亞特蘭大聯準 (Fed) 銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周二 (16 日) 表示，進一步降息可能使美國貨幣政策轉向寬鬆，雖能刺激經濟成長，卻也讓美國面臨通膨與通膨預期再度上升的風險。他上周並不支持降息，而且除非通膨下降，否則他認為明年沒有降息的理由。

波斯提克已在預測中排除2026年再度降息的可能性(圖：Reuters/TPG)

波斯提克在亞特蘭大聯準銀行發布的一篇文章中寫道，「隨著進一步調降聯邦資金利率，貨幣政策將接近或進入寬鬆區間，這有可能加劇本已偏高的通膨，並讓企業與消費者的通膨預期脫節。我現在不會選擇承擔這樣的風險。」

波斯提克認同美國就業市場正在走弱，但他不認為情況會演變成明顯的衰退。他指出，目前出現的部分變化，可能是經濟對結構性轉變的回應，例如新科技的出現、移民情況的變化，或企業在 COVID-19 疫情期間囤積人力後，開始調整人事規模。他表示，「我們研究人員的審慎分析顯示，勞動市場很可能尚未進入負向轉折點…… 我不認為短期出現嚴重勞動市場衰退是最可能的結果。」目前的勞動數據「訊號不明確」，整體呈現「橫向整理」。

相較之下，通膨似乎仍卡在明顯高於聯準會 2% 目標的水準，而且在直到明年稍晚之前，恐怕都難以下降。

他指出，「幾乎沒有跡象顯示，物價壓力會在 2026 年中至下半年之前明顯消退。」他預估，到明年底，通膨率仍可能高於 2.5%。

波斯提克認為，這樣的情況可能危及聯準會的公信力，並讓通膨回到目標水準變得更加困難。

「如果通膨連續五年高於目標，民眾是否會失去信心？六年呢？沒有人知道。」波斯提克將於 2 月底退休，目前也不是聯準會公開市場委員會 (FOMC) 的投票成員。「但我們知道的是，公信力是有效貨幣政策的基石。」

聯準會上周已將利率調降 1 碼，但同時暗示，未來可能會暫停進一步降息。