鉅亨網編譯羅昀玫 2025-12-16 07:20

量子運算公司 (Quantum Computing；QCi) 週一 (15 日) 宣布，已同意以全現金方式收購 Luminar 半導體 (LSI），交易金額為 1.1 億美元。此項收購將為 QCi 帶來關鍵光子技術、專利組合，以及一支經驗豐富的工程與科學研發團隊，有助於加速其量子技術發展藍圖，並持續擴大 LSI 既有客戶基礎。

量子運算公司宣布以1.1億收購Luminar半導體 (圖：shutterstock)

Luminar 科技 (LAZR-US) 週一慘崩 60.82% 至每股 0.35 美元，量子運算公司 (QUBT-US) 血染 9.46% 至每股 10.91 美元。

Luminar 半導體為 Luminar 科技 (LAZR-US) 旗下全資子公司。根據公司聲明，此次收購價格相較 Luminar 科技目前約 4,749 萬美元的市值，具備顯著溢價。

QCi 執行長暨董事長 Yuping Huang 稱，這項收購是公司發展與量產實用型整合量子解決方案策略中的關鍵一步。

交易完成後，營收機會將來自兩大方向，一是服務並擴大 LSI 現有的非量子客戶群，二是運用 LSI 的技術與產品，加速量子設備在目標市場中的商業化。Huang 也指出，LSI 員工是此次交易的重要資產，公司將為留下來的員工提供具吸引力的職涯發展機會與具競爭力的薪酬制度。

他進一步表示，公司具備立即投資 LSI 研發、產品開發與製造能力的財務與營運條件，未來將持續加大相關投入，藉此加速技術藍圖推進，並讓量子技術更快進入實際應用場景。

Luminar 科技執行長 Paul Ricci 則表示，LSI 本身是一家具備長期潛力的高品質企業，透過與 QCi 的結合，可望獲得實現其潛力所需的資本與策略方向。隨著雙方在工程與技術能力上的互補整合，未來將能更快速地將創新推向市場，並在多元的先進光子與感測應用領域中，為客戶提供更完善的解決方案。

這項交易公布之際，Luminar 科技也同步表示，已向美國德州南區破產法院聲請自願性第 11 章破產保護，不過，LSI 並未納入此次破產聲請範圍，仍將維持正常營運。

數據顯示，Luminar 科技目前總負債約 4.4959 億美元，且現金消耗速度偏快，過去十二個月的自由現金流為負 2.0948 億美元。

雙方指出，本交易將透過破產法第 363 條資產出售程序取得核准，並須符合慣常成交條件，預期可於 2026 年 1 月底前完成相關核准程序。

Luminar 科技 11 月 14 日公布 2025 年第三季財報，營收達 1,870 萬美元，季增 20%、年增 21%，但仍錄得 810 萬美元的毛損。此外，公司已與優先擔保債券持有人達成新的暫緩協議，延後支付 2028 年與 2030 年到期債券的利息，暫緩期限目前延長至 2025 年 12 月 10 日，並可選擇進一步延至 12 月 14 日。

Volvo 上月宣布終止與 Luminar 的框架採購協議，該協議自 11 月 14 日起生效終止。該合約最初於 2020 年 3 月簽署，內容涉及向 Volvo 車輛平台供應硬體與軟體。