2025-12-16

金融穩定委員會 (FSB) 的最新年度全球金融監測報告顯示，龐大的「影子銀行」體系，即非銀行金融機構 (NBFI) 的全球資產規模，已於 2024 年底首次突破 250 兆美元大關。截至 2024 年底，該領域資產總額達到創紀錄的 256.8 兆美元，較去年同期顯著增長 9.4%。

這些涵蓋對沖基金、保險公司和投資基金的非銀行機構，目前占到全球金融總資產的 51%，與疫情前的份額基本持平。

FSB 由來自 24 個司法管轄區的財經官員組成。FSB 指出，這一監管較少的領域規模激增，加劇了金融體系中系統性風險日益增大之憂。

在非銀行金融機構中，增長最快的是信託公司、對沖基金、貨幣市場基金和其他投資基金，這些領域均實現了兩位數的增長率。與之形成對比的是，同期的銀行業資產僅增長了 4.7%。此外，FSB 對於數兆美元私募信貸行業的增長數據缺乏表示遺憾。

摩根大通首席執行官 Jamie Dimon 和瑞銀董事長 Colm Kelleher 等銀行高管，近期也發聲警告，監管機構正密切關注該領域的潛在問題。

官員們試圖收集加拿大、德國、日本、香港等 8 個主要司法管轄區的資訊，但發現可用數據存在很大出入。這些地區報告的私募信貸活動僅為 0.5 兆美元，FSB 稱此數字「遠低於其他使用商業數據計算出的估計值」。

報告指出，缺乏私募信貸和金融的全球標準定義，是導致難以在統計和監管報告中識別私募信貸實體的主要原因。同時，並非所有參與的司法管轄區都能提供完整的數據，有些僅提供了部分行業數據，例如只收集私募信貸基金的資訊，而未收集保險公司放貸資訊。