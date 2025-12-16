川普政府組千人「科技部隊」 聯手科技巨頭拚AI競爭力
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周一 (15 日) 報導，川普政府推出「美國科技部隊 (U.S. Tech Force)」計劃，將招募約 1,000 名工程師和技術專家，投入聯邦政府 AI 基礎建設和科技專案。
根據官方網站，參與者將簽約兩年，年薪 15 至 20 萬美元，與直接向各機構首長報告的團隊合作，並「與領先科技公司協作」。
合作夥伴包括亞馬遜網路服務、蘋果 (AAPL-US)、Google 公部門、戴爾科技 (DELL-US)、微軟 (MSFT-US)、輝達 (NVDA-US)、OpenAI、甲骨文 (ORCL-US)、Palantir(PLTR-US)、Salesforce(CRM-US) 等多家企業。
這項計劃顯示川普政府正加強發展美國 AI 基礎建設，與中國競逐這個快速成長產業的主導權。
該計劃是在川普四天前簽署建立國家 AI 政策框架的行政命令後公布。業界支持統一的聯邦框架，反對各州各自立法。
科技部隊成員完成兩年任期後，可應徵這些公司的全職職位，企業已承諾優先考慮錄用。民間合作夥伴也可派遣員工到政府短期任職。
美國人事管理局局長 Scott Kupor 周一表示：「我們正在重塑勞動力，確保把對的人才放在對的問題上。」
官網指出，這支工程團隊將負責「高影響力科技計劃，包括各聯邦機構的 AI 導入、應用開發、資料現代化和數位服務」。
