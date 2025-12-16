川普政府組千人「科技部隊」 聯手科技巨頭拚AI競爭力

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-16 04:25

據《CNBC》周一 (15 日) 報導，川普政府推出「美國科技部隊 (U.S. Tech Force)」計劃，將招募約 1,000 名工程師和技術專家，投入聯邦政府 AI 基礎建設和科技專案。

川普推科技部隊計劃，年薪20萬招募工程師。(圖:Reuters/TPG)

根據官方網站，參與者將簽約兩年，年薪 15 至 20 萬美元，與直接向各機構首長報告的團隊合作，並「與領先科技公司協作」。

這項計劃顯示川普政府正加強發展美國 AI 基礎建設，與中國競逐這個快速成長產業的主導權。

該計劃是在川普四天前簽署建立國家 AI 政策框架的行政命令後公布。業界支持統一的聯邦框架，反對各州各自立法。

科技部隊成員完成兩年任期後，可應徵這些公司的全職職位，企業已承諾優先考慮錄用。民間合作夥伴也可派遣員工到政府短期任職。

美國人事管理局局長 Scott Kupor 周一表示：「我們正在重塑勞動力，確保把對的人才放在對的問題上。」