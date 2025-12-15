鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-15 09:20

人類的打字速度似乎是現階段通用人工智慧（AGI）發展的一大「限制因素」。AGI 指的是能像人類甚至超越人類推理能力的人工智慧（AI），目前仍屬理論階段，各大 AI 公司正競相搶先實現這項技術。

根據《Business Insider》報導，負責 OpenAI 程式碼代理 Codex 產品開發的 Alexander Embiricos 在週日（14 日）的《Lenny"s Podcast》中指出，目前 AGI 發展中「被低估的限制因素」正是「人類的打字速度」以及「人類在撰寫提示時的多工處理能力」。

換句話說，AI 可以瞬間處理大量資訊、生成程式碼或完成任務，但人類仍需撰寫提示並檢查 AI 的成果。

然而，由於人類打字速度有限，整個流程比 AI 運算慢得多，就像跑賽跑時 AI 已經衝得很快，而人類還要慢慢指示下一步，進度因此被拖慢。

Embiricos 指出，即便 AI 能監控人類工作，如果仍需人類驗證 AI 成果，整個流程仍受制於「你能否檢查所有程式碼」。

他認為，為加快 AGI 發展，必須減輕人類在撰寫提示及驗證 AI 工作的負擔，因為人類速度不足以跟上 AI。

他表示：「如果我們能重建系統，讓 AI 代理在預設狀態下就能發揮效用（不需人類一直介入），就能釋放曲棍球桿式成長的潛力。」

所謂的曲棍球桿式成長，指的是增長曲線先平緩，後突然急速上升，形狀如曲棍球棒。

Embiricos 認為，通往全自動化流程沒有簡單途徑，每個使用情境都需要各自策略，但他預期，很快就能看到朝這種增長水準的進展。

他說：「從明年開始，早期採用者的生產力將開始呈現曲棍球桿式增長，隨後幾年，越來越多的大公司也將出現同樣的生產力提升。」

他進一步指出，從早期採用者提升生產力，到科技巨頭成功實現 AI 流程全自動化的過程，就是 AGI 最終到來的前兆。