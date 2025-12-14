摩根士丹利：網路安全可能是市場低估的投資良機
鉅亨網編譯莊閔棻
蘋果 (AAPL-US) 與 Google(GOOGL-US) 本月初向全球用戶發出大規模通知，警告新一輪網路威脅的風險。這一事件凸顯了日益升高的網路安全威脅，也提醒投資人，網路安全可能是被市場低估的長期投資機會。
根據《Investing.com》報導，隨著人工智慧（AI）與數位化的快速發展，網路安全企業的市場規模與成長潛力快速擴大，為投資人提供新的投資方向與機會。
蘋果與 Google 表示，這些通知警告了新一輪的網路威脅，並補充說，他們已採取措施保護客戶免受監控性威脅。
分析師指出，這顯示科技公司越來越重視用戶安全，並在發現可能受國家支持的駭客攻擊時，主動向用戶提供定期更新。
近年來，網路攻擊事件急劇增加，其中很大部分原因是 AI 的快速崛起。
摩根士丹利的資料顯示，過去五年，網路事件已使全球成本上升 15%。分析師補充，除了營運損失之外，公司通常還會將這些額外支出轉嫁給消費者。
然而，摩根士丹利的分析發現，永續基金─，即透過依據環境、社會與公司治理（ESG）標準篩選公司與資產，以同時追求財務回報與正面社會影響的投資產品，在網路安全領域的配置仍低於基準指數 MSCI 全球所有國家指數的比重。
分析師指出，與核心 AI 相關公司相比，這一差距「甚至更大」，顯示網路安全仍具潛在的投資機會。
在歐洲及英國，立法者也正積極研議加強網路韌性的法規要求。分析師認為，AI 與網路安全的增長動能，為網路安全公司提供長期成長的催化劑，進一步凸顯投資價值。
這兩大趨勢預計將推動專注於網路安全的企業長期成長，該領域的總可服務市場將從目前約 2,700 億美元，擴大至 2028 年的 3,770 億美元。
這意味著三年間的年複合增長率約為 12%，其中雲端安全被視為網路防護中增長最快的領域。
分析師指出，向更整合的數位平台與 AI 轉型，正支撐著「純網路安全公司」的長期成長機會。
此外，預計對網路攻擊保險的需求也將大幅增加，全球保費每年增長 13%，到下一個十年初將突破 300 億美元，超過目前市場規模的兩倍。
在此背景下，分析師對多家具網路安全業務曝光的公司給予「增持」評級，包括 Netskope(NTSK-US) 、Okta(OKTA-US) 、Palo Alto Networks (PANW-US) 、Varonis Systems(VRNS-US) 以及 Zscaler(ZS-US) 。
在網路保險公司中，他們也偏好總部位於倫敦的 Beazley。
