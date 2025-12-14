鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-14 09:20

摩根士丹利：網路安全可能是市場低估的投資良機。(圖：Shutterstock)

根據《Investing.com》報導，隨著人工智慧（AI）與數位化的快速發展，網路安全企業的市場規模與成長潛力快速擴大，為投資人提供新的投資方向與機會。

‌



蘋果與 Google 表示，這些通知警告了新一輪的網路威脅，並補充說，他們已採取措施保護客戶免受監控性威脅。

分析師指出，這顯示科技公司越來越重視用戶安全，並在發現可能受國家支持的駭客攻擊時，主動向用戶提供定期更新。

近年來，網路攻擊事件急劇增加，其中很大部分原因是 AI 的快速崛起。

摩根士丹利的資料顯示，過去五年，網路事件已使全球成本上升 15%。分析師補充，除了營運損失之外，公司通常還會將這些額外支出轉嫁給消費者。

然而，摩根士丹利的分析發現，永續基金─，即透過依據環境、社會與公司治理（ESG）標準篩選公司與資產，以同時追求財務回報與正面社會影響的投資產品，在網路安全領域的配置仍低於基準指數 MSCI 全球所有國家指數的比重。

分析師指出，與核心 AI 相關公司相比，這一差距「甚至更大」，顯示網路安全仍具潛在的投資機會。

在歐洲及英國，立法者也正積極研議加強網路韌性的法規要求。分析師認為，AI 與網路安全的增長動能，為網路安全公司提供長期成長的催化劑，進一步凸顯投資價值。

這兩大趨勢預計將推動專注於網路安全的企業長期成長，該領域的總可服務市場將從目前約 2,700 億美元，擴大至 2028 年的 3,770 億美元。

這意味著三年間的年複合增長率約為 12%，其中雲端安全被視為網路防護中增長最快的領域。

分析師指出，向更整合的數位平台與 AI 轉型，正支撐著「純網路安全公司」的長期成長機會。

此外，預計對網路攻擊保險的需求也將大幅增加，全球保費每年增長 13%，到下一個十年初將突破 300 億美元，超過目前市場規模的兩倍。