鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-14 08:10

根據《巴隆周刊》報導，Jefferies 近日在研究報告中，將 Roku 股票評級由「持有」上調至「買入」，並將目標價從 100 美元上調至 135 美元。

‌



分析師 James Heaney 表示，Roku 是他 2026 年小型與中型網路股首選。

同時，Wedbush 證券也對 Roku 股價表示樂觀，將其列入「最佳投資構想清單」，並維持「跑贏大盤」評級，將目標價從 115 美元調升至 130 美元。

繼週四的上漲後，週五（12 日）Roku 股價再上漲 1.10%，收於 107.47 美元。今年迄今股價已上漲 44%，但仍較 2021 年收盤高點下跌超過 75%。

《巴隆》指出，Roku 雖未直接參與串流平台間的競爭，但已成為串流內容贏家不可或缺的渠道。

該公司主要提供串流裝置，並將作業系統授權給電視製造商，觀眾可透過 Roku 觀看 Netflix、派拉蒙 + 等服務。

廣告與訂閱收入合計構成了 Roku 所稱的「平台收入」，也是公司最重要的營收來源。Jefferies 指出，這個收入板塊的成長潛力，是投資人目前關注的焦點。

華爾街普遍預估 2026 年 Roku 平台收入將成長 15%，而 Jefferies 則給出 16% 的預測，並認為若各項業務順利推進，增速有望突破 20%。

截至 9 月的第三季，Roku 平台收入已較去年同期增長 17%。

Jefferies 指出，Roku 正與亞馬遜 (AMZN-US) 加強合作，讓行銷人員能透過亞馬遜廣告系統觸及 Roku 用戶。公司也預期 2026 年美國中期選舉前的競選廣告將進一步推動營收。

長期趨勢同樣支撐 Roku 的成長：隨著用戶持續取消有線電視、轉向連網電視，廣告預算也隨之流向 Roku。

Roku 也在尋求新方式爭取廣告支出，包括推出自家廣告管理工具，吸引中小企業，並推出互動式廣告，直接將觀眾導向產品。

Wedbush 分析師表示：「我們預期，Roku 正在進行的結構性布局將產生累積效應，使該公司在 2026 及 2027 年營收加速成長。」

雖然 Roku 股價仍遠低於 2021 年的高點，但 Wedbush 指出，過去兩年毛利率回升、資產負債表健康，平台營收仍有雙位數成長潛力。