SpaceX IPO傳聞點燃想像！特斯拉股東夢想馬斯克打造「X Corp」帝國
鉅亨網編譯莊閔棻
在 SpaceX 可能於 2026 年上市的消息傳出後，市場焦點迅速轉向特斯拉 (TSLA-US) 。投資人開始期待，特斯拉是否將藉由入股 SpaceX，進一步串聯馬斯克旗下的太空、人工智慧（AI）與電動車事業，勾勒出更完整的「X Corp」科技版圖。
根據《巴隆周刊》報導，特斯拉投資人上週彷彿提前收到一份「聖誕禮物」，因為《彭博》指出，馬斯克旗下的太空探索科技公司 SpaceX，最快可能於 2026 年啟動首次公開募股（IPO）。
該公司募資規模上看 300 億美元，相關傳聞一出，立刻引發華爾街高度關注。
SpaceX 目前仍為私人公司，但已是全球市值最高的航太與國防企業，整體估值約 4,000 億美元。
報導指出，SpaceX 內部對於 上市估值的期待甚至可能高達 1.5 兆美元，若成真，將成為近年來最受矚目的科技 IPO 之一。
週三，馬斯克在公開場合中似乎間接證實了 SpaceX IPO 計畫的可能性，與他先前淡化 SpaceX 資金需求的說法形成對比。
不過，對於具體的上市時程與細節，SpaceX 並未回應媒體的評論請求。
可以確定的是，投資人對 SpaceX 的興趣相當濃厚。該公司目前承擔全球超過一半的太空軌道發射任務，旗下太空寬頻服務 Starlink 的用戶數已突破 800 萬人，成為支撐其估值的重要成長引擎。
市場普遍認為，SpaceX 的 IPO 將進一步加劇外界猜測，好奇馬斯克是否有意將旗下事業整合至單一控股架構，也就是「X Corp」之下，形成橫跨太空、AI 與電動車的科技集團。
不久前，特斯拉股東已通過一項不具約束力的提案，授權特斯拉可投資馬斯克的 AI 公司 xAI，儘管當時仍有不少股東選擇棄權，但已顯示市場對整合布局的高度關注。
華爾街分析認為，特斯拉不論是投資 xAI，或在 SpaceX 上市 過程中取得股權，都可能成為打造更大規模 X Corp 的關鍵一步。
Wedbush 分析師 Dan Ives 直言：「如果特斯拉在這個過程中沒有入股 SpaceX，我們會感到非常震驚。」
Ives 同時看好特斯拉在 AI 領域的長期發展，包括自動駕駛計程車與人形機器人等應用，未來有望為公司帶來顯著的獲利成長。
儘管外界仍無法確定馬斯克的最終藍圖，但對投資人而言，圍繞 SpaceX IPO 與「X Corp」整合想像所帶來的空間，本身就已足以令人期待。
